Шойгу отвлекся на Сирию Telegram-канал «Сито Сократа»

16.02.2022, 12:25

Сергей Шойгу

В Дамаске волнуются не на шутку.

После холодного приема в Кремле в День всех влюбленных Путин решил, что министру обороны Шойгу нужно почувствовать тепло, а потому его отправили в краткосрочную командировку в Сирию. В гости к путинскому авторитарному другу Асаду. А в это время в Белокаменной принимали канцлера Германии Шольца, и отсутствие главного апологета военного шантажа, эскалаций и вторжений должно было успокоить Берлин, как крупнейшего европейского клиента «Газпрома». Так сказать был проявлен жест доброй воли в сторону дипломатии для решения кризиса в отношениях России и странами Запада. В общем, пока сложно судить об итогах вояжа Шольца, ведь проблема признания «ЛДНР», подкинутая на стол Путину КПРФ, подвисла в воздухе, что указывает на вероятность жизнеспособности минского процесса.

Однако что же Шойгу? Формальный повод для посещения Сирии состоит в докладе Асаду про ход участия ВС РФ в дорогостоящих учениях в Средиземном море (российские аудиторы поговаривают, что бесконечные учения стали крупным каналом отмывания денег в МО РФ). Так, в средиземноморских учениях задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов. Это ракетные крейсера «Варяг», «Маршал Устинов», фрегаты «Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Григорович», БПК «Адмирал Трибуц», «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения. Кроме того, свыше 30 летательных аппаратов ВКС России, в том числе истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал» и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Задачи учений: отработка поражения корабельных группировок условного противника, стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия, мероприятия по поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и пролету летательных аппаратов над ней!

Конечно, в Дамаске волнуются не на шутку. После того, как команда Шойгу активизировала подобные военные учения на границах Украины, а также в Беларуси в Европе поднялись довольно явные панические настроения. Вот и Асад, которому в принципе не привыкать, ведь те же ВКС, в ходе «борьбы» против ИГИЛ до сих пор утюжат многострадальную Сирию с воздуха, но, тем не менее, дополнительных обострений его режим хотел бы избежать. Тем более, учения РФ направлены на «защиту российских национальных интересов в Мировом океане, а также противодействию военным угрозам РФ с морских и океанских направлений», т.е. сирийцам от них одна головная боль.

Собственно россиянам асадиты на пару с Ираном уже давно намекают, что нужно бы сворачивать присутствие в стране. В провинции Сувейда, а также в городах Хомс, Масьяф, Банияс и Дераа набирают обороты движения, имеющие, в том числе антироссийский окрас. Это сирийские районы, где Россия проводила пацификацию, и выступила гарантом соглашения Дамаска с местным населением. Но эти соглашения игнорируются людьми Асада, что ведет к дискредитации российской стороны. В местных СМИ и на пабликах в соцсетях можно найти призывы: «Ни Восток, ни Запад: мы хотим Сирию без зависимости от иностранцев». В основном речь идет о россиянах, засевших в Тартусе. Подобная картина заботит Шойгу, который считает себя спасителем Асада, и подобная лютая неблагодарность уязвило его самолюбие. Официально известно, что Асад и Шойгу обсудили вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках борьбы с терроризмом, а также гуманитарную помощь. По слухам, чтобы задобрить Шойгу ему предложили привлечь головорезов Асада к участию в возможном конфликте на Донбассе в качестве пушечного мяса. Данная идея давно обсуждалась с Кадыровым, который хочет зарисоваться перед Путиным, но не хочет отправлять чеченцев на джихад за «русский мир». А вот сирийцев под видом чеченцев – пожалуйста. Вроде Шойгу зловещая идея тоже концептуально нравиться, в том числе и для провокаций…

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