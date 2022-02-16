Роман Бессмертный: Лукашенко потерял контроль за российскими войсками в Беларуси 16.02.2022, 12:47

Роман Бессмертный

Кремль не собирается прекращать эскалацию.

Западные СМИ сообщают о высокой вероятности нападения России на Украину и даже называют точные даты возможного вторжения. Но в самом Киеве непосредственного нападения пока не ждут. Украинский дипломат, бывший посол в Беларуси Роман Бессмертный в разговоре с «Белсатом» считает, что Россия не собирается прекращать эскалацию, а Лукашенко давно потерял контроль за российскими войсками в Беларуси.

При этом в Украине не считают, что угроза войны исчезла. Бывший посол в Беларуси Роман Бессмертный считает, что никакой деэскалации не будет, а все заявления Кремля об отводе войск – ложь.

Дипломат высказывает мнение, что и заявление о прибытии в Беларусь на учения 30 тысяч российских военных тоже. Роман Бессмертный утверждает, что большая часть этих военных находится в Беларуси более 2 лет и прибыла в момент подавления восстания в августе 2020 года.

«Сейчас ситуацию использовали для легализации этого контингента. Сюда же попадают слова Лукашенко о том, что он желает оставить большую часть этих войск на своей территории. Очевидно также, что тот кулак, который сейчас формируется в Беларуси, будет использоваться как плацдарм угрозы для Балто-скандинавских стран, Польши и Украины. И этим кулаком будет распоряжаться Путин. Но первым, кто станет пострадавшим, будет Беларусь. Вот и вся драма ситуации», – говорит Роман Бессмертный.

Доказательством продолжения эскалации со стороны Кремля дипломат приводит и утверждение Госдумой обращения к Путину о признании ЛНР и ДНР. Другой вопрос, который озвучивает дипломат и общественный деятель – зачем глава Кремля желает войны и каким образом Россия видит победу в этой войне.

«Осознает ли кто-нибудь, как сейчас вести войну с Украиной, которая по сути уже 8 лет живет в военном режиме. 600 тысяч молодых людей прошли через войну на Донбассе, они же подготовлены. В Украине на руках у людей 6 миллионов единиц огнестрельного оружия. Поэтому если кто-то думает, что достаточно собрать 160 тысяч солдат на границе и пешком можно войти в эту страну, то нужно быть просто сумасшедшим. Очевидно, что там разрабатывают сценарии комбинированной гибридной войны, в которой психологически-информационное давление компонуется с политическим давлением, агрессивными разведывательными операциями и так далее. А параллельные заявления об отводе войск и одновременно принятии Госдумой решения о признании ЛДНР – это спланированная мера в рамках войны», – говорит Роман Бессмертный.

Что касается официального Минска во всей этой ситуации, слова Лукашенко, то Роман Бессмертный считает, что Лукашенко сейчас не контролирует ситуацию. А контакты, которые состоялись в течение последних суток между министром обороны Украины с белорусским коллегой дипломат считает позорными и навязанными официальным Минском.

«Для меня стало странным, что состоялся телефонный разговор министров обороны Беларуси и Украины после интервью Лукашенко Соловьеву. Более того, армейские атташе должны посетить армейские учения. До этого момента я спокойно относился к министру Резникову. Он много делает полезных вещей. Но мне хочется ему напомнить, что если он не понимает международных отношений, то зачем что-то делает? Ведь тем самым он унижает нацию, президента и себя. Ведь военные учения «Союзная решимость» к Беларуси имеют такое же отношение, как Лукашенко к балету. Это полностью российские учения, предусматривающие учения нападения на Украину. Очевидно, что этот телефонный разговор был спровоцирован и инициирован Лукашенко, так как он наговорил гадостей. А как лицо с комплексами, он понимает, что если Украина сейчас предпримет соответствующие меры, то неизвестно, где он окажется», – говорит украинский политик.

Официально Минобороны России объявило о выводе войск из приграничных с Украиной областей. Российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, подразделения Южного и Западного военных округов уже начали погрузку на транспорт 15 февраля. Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны России.

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