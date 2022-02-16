Собака застряла на полпути к подоконнику и стала звездой Сети 2 16.02.2022, 13:17

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иллюстрационное фото

Забавное видео.

Домашние животные, как и люди, имеют свои привычки. Кто-то любит сидеть на стуле, облокотившись на стол, а кто-то обожает смотреть в окно. Собака породы сиба-ину каждый день наблюдает за происходящим на улице, сидя на подоконнике, но однажды добраться до него питомцу не удалось, пишет apostrophe.ua.

Пес по кличке Тодд так спешил на свое уютное местечко возле окна, что решил не обходить кресло, а быстро по нему пробежаться. Однако офисный стул отъехал и любознательный малыш застрял. Собаку заметила хозяйка, которая в этот момент зашла в комнату. Под рукой у нее оказался телефон, и женщине удалось заснять уморительное видео.

Тодд повис на подлокотнике, а передними лапками уперся о подоконник. Когда четверолапый услышал голос хозяйки, то стал облизываться и вилять хвостом. Выражение его мордочки повеселило пользователей сети.

"Глаза собачьего стыда такие же милые, как глаза щенка. Если не симпатичнее", "Когда ты пытаешься сохранить хоть какой-то уровень достоинства, после сокрушительного провала", - смеются комментаторы.

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