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В Беларуси кредиторка поставщикам поставила рекорд

  • 16.02.2022, 13:28
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В Беларуси кредиторка поставщикам поставила рекорд
фото: thinkstock

Флагманы утопают в долгах.

Белорусские флагманы обновили максимум кредиторки за товары, работы и услуги. Предыдущий рекорд продержался всего 3 месяца, пишет сайт banki24.by.

В Беларуси данные о финансах и расчетах крупных и средних компаний приходят с задержкой от окончания отчетного периода. По этой причине в феврале самая свежая информация относятся к отчетной дате 1 января.

Кредиторская задолженность поставщикам за товары, работы и услуги у крупных и средних предприятий к 1 января 2022-го превысила 50 млрд BYN. Это максимальное значение задолженности за период измерений по принятой методике. Предыдущий рекорд долга отмечался на 1 октября 2021-го (49,1 млрд BYN).

Справочно: кредиторская задолженность – это обязательства компаний перед партнерами за поставленную продукцию, оказанные услуги и выполненные работы. Также это может быть задолженность перед персоналом по оплате труда и по платежам в госказну.

За 2021 год кредиторка поставщикам у флагманов выросла на 9,2%. Для сравнения: за 2020 год задолженность увеличилась на 11,1%, за 2019 год – на 8,1%, за 2018 год – на 8,7%.

Больше всего задолжали кредиторам флагманы Минска – 17,4 млрд BYN. Среди областей наибольшую задолженность показала Минская – 9,1 млрд BYN.

Самый быстрый рост кредиторки поставщикам в 2021 году произошел в Брестской области – на 11,8% до 4,2 млрд BYN. В других областях размеры задолженности были следующими: Витебская – 4,3 млрд BYN, Гомельская – 7,1 млрд BYN, Гродненская – 3,8 млрд BYN, Могилевская – 4 млрд BYN.

Среди отраслей экономики крупнейшую задолженность показала промышленность – 19,5 млрд BYN. Объем кредиторки в промышленности стал максимальным за все время замеров. Предыдущий рекорд долга по Белстату был поставлен 1 мая 2021-го (18,8 млрд BYN).

За 2021 год кредиторка за товары, работы и услуги в промышленности увеличилась на 9,9%. Сравните: за 2020 год кредиторка в отрасли выросла на 12,2%, за 2019-й – на 0,9%, за 2018-й – на 11,9%.

Внутри промышленности наибольший объем кредиторки поставщикам накопили обрабатывающие отрасли – 16,8 млрд BYN (максимум за период измерений). Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 августа 2021 года (16,5 млрд BYN).

У флагманов сельского хозяйства кредиторка на 1 января достигла 8,5 млрд BYN, в строительстве – 4,1 млрд BYN, в оптовой торговле – 4,4 млрд BYN, в розничной торговле – 5,9 млрд BYN (рекорд), на транспорте – 2,6 млрд BYN, в сфере информации и связи – 884,3 млн BYN.

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