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Как изменилась стоимость одних и тех же товаров в одном и том же магазине

  • 16.02.2022, 13:35
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Как изменилась стоимость одних и тех же товаров в одном и том же магазине

Журналисты проверили «народную инфляцию» за февраль

intex-press каждый месяц отслеживает цены на продукты и непродовольственные товары первой необходимости в одном и том же барановичском магазине, чтобы горожане могли оценить реальный уровень инфляции.  

Мониторинг мы ведем по товарам, которые жители Барановичей покупают регулярно: таких у нас в списке набралось 22 позиции (см. таблицу). А «снимаем» ценники в одном и том же магазине 13-го числа каждого месяца.

Овощи продолжают дорожать

Третий месяц подряд овощи продолжают расти в цене. Больше всего – на 35% за месяц – подорожал репчатый лук.

Цены на огурцы и помидоры выросли на 14% и 6% соответственно.

Также за месяц, пусть и не так сильно, подорожала тушка курицы. А еще шампунь, который в январе продавался по акции, а в феврале – по обычной цене.

Без акции дешевле, чем по акции

Если в прошлом месяце подешевевших товаров не было вообще, то в феврале таких оказалось сразу пять позиций.

Наполовину за месяц снизилась стоимость туалетной бумаги.

Зубная паста и средство для мытья посуды подешевели на 12% за месяц. Причем, последнее в феврале без акции продавалось дешевле, чем в январе – по акции.

Картофель за месяц подешевел на 10%.

В январе общая стоимость корзины потребителя (без учета сливочного масла, молока, яиц и муки, которых в день мониторинга не было в наличии) составляла 74,43 рубля. В феврале же ее стоимость снизилась до 73,8 рубля или почти на 1%.

Красный – рост цен;

Зеленый – снижение цен;

Желтый – позиции, которые не учитывались при подсчете общей стоимости корзины ввиду отсутствия товаров на момент мониторинга. 

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