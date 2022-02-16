Шантаж Кремля провалился 7 16.02.2022, 13:34

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Фото: Bloomberg

В Москве озвучили свой «план Б» по давлению на Киев.

Российские руководство продолжает шантажировать Украину и Запад. К угрозе вторжения прибавилась перспектива признания Кремлем так называемых "ЛДНР" в качестве "независимых республик". Если президент РФ Владимир Путин подпишет соответствующий указ, Москва де-факто выйдет из Минского процесса. Не первый взгляд, денонсация откровенно невыгодных для Украины соглашений соответствует интересам Офиса президента Владимира Зеленского. В реальности такое "признание" не сулит Киеву ничего хорошего. Подробности читайте в материале "Апострофа".

"Признание" боевиков

Во вторник, 15 февраля, депутаты Государственной Думы РФ поддержали обращение к президенту Владимиру Путину о необходимости признания оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины "независимыми республиками". Интересно, что было подано два проекта данного документа: один - от КПРФ, в котором говорилось об обращении к Путину. Второй проект документа был подан от "Единой России". Там речь шла о подаче обращения в МИД, что имело бы значительно меньший эффект. Однако в последний момент остановились на проекте "коми"…

Проект соответствующего постановления поддержали 361 депутат. Российские парламентарии в очередной раз обвинили Украину в якобы "несоблюдении Минских договоренностей", заявив, что "российские граждане и соотечественники" в ОРДЛО "нуждаются в помощи и поддержке" со стороны РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "признание "ДНР" и "ЛНР" создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз". Под внешней угрозой, скорей всего, имеется в виду Украина.

В МИД Украины, реагируя на действия российских депутатов, заявили, что признание оккупированной части Донбасса "независимыми республиками" может означать сознательный выход РФ из Минских соглашений.

Как настаивают отечественные дипломаты, признание так называемых "ЛДНР" не будет иметь никаких правовых последствий, и Кремль не сможет выставить оккупационную администрацию в ОРДЛО в качестве "субъектов" на внешнеполитической арене.

"Поэтому у России есть выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества", - подчеркнули в МИД Украины.

Также украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сделала обращение в ОБСЕ, чтобы инициировать внеочередной созыв консультации ТКГ.

На первый взгляд, решение Москвы похоронить опостылевший "Минск" играет на руку Киеву. С другой стороны, угрозы со стороны РФ и ОРДЛО при этом никуда не деваются, а только обретают другие формы.

"Нужно иметь в виду, что история может не закончится только на "признании" так называемых "республик", которые претендуют на всю территорию Донбасса. Для Москвы это может быть инструментом расширения территории "республик" за счет захвата новых районов. Они могут не просто военным путем двигаться вперед и расширяться, но и создавать плацдарм, на котором Кремль может объявить альтернативную "Украину". Соответственно, пока рано радоваться тому, что Москва, "признав" боевиков, выйдет из Минского процесса и украинскому руководству станет от этого легче. Тут следует учитывать различные сценарии, и далеко не все из них благоприятны для Киева", - отметил в комментарии "Апострофу" политический эксперт, глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Кремлевский демарш

Основной вопрос – с какой целью российское руководство запустило процесс "признания" и почему именно сейчас?

"Госдума не может обратиться к Владимиру Путину без предварительного согласования с администрацией президента РФ. Если Владимир Путин возьмет паузу с подписанием, то, скорей всего, Москва на следующей встрече (политических советников "Нормандского формата" - "Апостроф") еще раз попытается продавить "прямой диалог" Киева с ОРДЛО, рассчитывая на лояльную позицию европейцев на фоне сообщений, что кремлевское командование отводит войска от украинских границ", - говорит "Апострофу" аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина.

Впрочем, европейцы европейцами, а вечером во вторник, 15 февраля, президент США Джо Байден на брифинге заявил, что 150-тысячная группировка российских войск у границы никуда не исчезла.

В целом, ситуация эта уже достаточно привычна. С весны РФ играет мускулами у границ Украины. Последние недели в западных СМИ потоком идут сообщения относительно того, когда именно войска РФ пересекут украинскую границу. Также озвучиваются сценарии, которые могут быть задействоваын против Киева помимо военного разгрома: вынудить руководство страны капитулировать без боя или создать марионеточное "правительство Украины", которое будет претендовать на власть по всей территории страны.

Из-за того, что Кремль пока не вышел из переговорного процесса по "Минску" и в рамках "Нормандского формата", можно утверждать, что Владимир Путин (по всяков случае, пока) не намерен открыто вторгаться в Украину. Как минимум, остается неясной конечная цель вторжения, оккупации территорий и провозглашения марионеточного "правительства". Ни один из сценариев не гарантирует кремлевскому командованию уверенной и быстрой победы.

С другой стороны, Москва настолько подняла ставки, что просто так отыграть назад ситуацию уже не получится. США и НАТО отвергли российский ультиматум относительно "гарантий" непринятия Украины в НАТО.

В то же время, Москва частично добилась результата. Достаточно вспомнить недавние заявления канцлера Германии Олафа Шольца, что говорить о членстве Украины в Альянсе пока рано, а также его слова о том, что президент Владимир Зеленский согласился подготовить законопроекты об особом статусе ОРДЛО и проведении там местных выборов.

Хотя никто не гарантирует Кремлю, что указанные проекты законов будут содержать формулировки, выгодные российскому руководству. США и европейские партнеры методично склоняют Киев к компромиссам по "Минску-2", но пока Банковая неохотно идет на политические уступки.

"Первая версия – имеет место политический демарш Кремля, угроза "признания" так называемых республик, дабы вынудить Киев и Запад согласиться с российским сценарием реализации "Минска". Если Владимир Путин твердо решил выйти из Минских соглашений, то он подпишет указ. Такие действия будут означать, что в Москве считают нецелесообразным и далее требовать уступок от Украины по Минскому процессу. Вместо этого россияне будут использовать другие инструменты воздействия на Киев. В том числе, попытки "республик" отвоевать у ВСУ территории, которые они считают "своими". Но и тут есть нюанс – никто в РФ не может гарантировать, что такая тактика будет для них успешной," - отметил в разговоре с "Апострофом" представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш.

Ранее Сергей Гармаш отмечал в комментарии для "Апострофа", что позиция Киева остается неизменной: никакого "прямого диалога" с боевиками и никаких обсуждений их "письменных предложений" по политическому урегулированию.

Продолжение "гибридной агрессии”

Кремль пытается выбраться из патовой ситуации, сохранив за собой максимальное пространство для маневра. Фактор "признания" так называемых республик ОРДЛО стоит рассматривать как один из элементов повышения ставок со стороны Кремля.

Даже если Владимир Путин решит объявить ЛДНР "независимыми", процесс документального оформления может затянуться, а тем временем Кремль, шантажируя Киев и Запад, будет требовать дальнейших уступок.

Похоже, европейцев всерьез пугает, если Москва объявит Луганск и Донецк "легитимными столицами". Олаф Шольц после личной встречи с Владимиром Путиным в Москве, назвал вероятное признание Россией ОРДЛО политической катастрофой и абсолютным нарушением Минских соглашений. Из чего можно сделать вывод, что Берлин (и Париж, кстати, тоже) не устроит денонсация "Минска". Причем, неважно, кто будет инициатором - Киев или Москва. А вот Байден эту, казалось бы, ключевую тему во время своего выступления проигнорировал.

"В случае если подписание указа Путина о "признании" как бы государственности боевиков затянется, у российского руководства есть возможности для экономического давления на Киев, проведения информационных спецопераций и расшатывания Украины изнутри посредством дестабилизации. Западные партнеры тем временем будут и далее склонять Банковую к выполнению Минских соглашений", - говорит "Апострофу" эксперт по внешней политике Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Возможен также и другой вариант – Владимир Путин без промедления подписывает указ о "признании", параллельно запуская военный сценарий по Донбассу, в котором донецким и луганским боевикам отведена роль ширмы.

"Если Путин сразу подпишет указ о "признании", то события могут пойти по сценарию эскалации в ОРДЛО (наступление боевиков или проведение террористических актов) с целью оккупировать еще больше территорий. "Республики", признанные Москвой, могут запросить военную помощь. Кремль под видом "защиты российских граждан" может ее предоставить. При таком сценарии Кремль продолжит "гибридную агрессию" против Украины руками боевиков и наемников", - говорит Мария Золкина.

Никакой из этих вариантов не сулит Киеву ничего хорошо. Зато нынешняя история создает выгодный фон для различных "миротворцев" на Западе, которые, реагируя на кремлевские кульбиты, решат "спасать" Минские соглашения за счет интересов Украины.

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