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Госдума РФ совершила попытку самоубийства

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  • Сергей Борщевский, «Обозреватель»
  • 16.02.2022, 13:46
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Госдума РФ совершила попытку самоубийства

День 15 февраля 2022 года войдет в школьные учебники.

Госдума РФ предприняла попытку самоубийства, проголосовав большинством голосов (351) за признание ДНР/ЛНР. Дальше слово за Путиным, и это уже область его (в том числе уголовной) ответственности. А сейчас о Госдуме.

Своим нелегитимным (но это отдельный вопрос) постановлением российский парламент нарушил ряд международных обязательств, взятых Россией в рамках международных организаций.

Речь идет прежде всего о Уставе Совета Европы, в частности, его статье 8 ("Любой член Совета Европы, грубо нарушивший статью 3, может быть временно лишен права представительства, и Комитет Министров может попросить его выйти из Совета согласно статье 7. Если такой "член Совета не выполняет эту просьбу, Комитет может принять решение о прекращении его членства в Совете, начиная с даты, которую может определить Комитет").

Речь идет также о Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в частности, его положения о нерушимости границ.

Таким образом, Верховная Рада и МИД Украины имеют возможность аргументированно позаботиться о прекращении/ограничения участия Государственной Думы РФ в парламентских органах международных организаций (ПАСЕ, ПА ОБСЕ), основные требования которых она нарушила. Отдельно стоит позаботиться персонально о тех 351 депутате (в частности, об их визовых возможностях и передвижении), которые проголосовали за признание квазиобразований.

Сергей Борщевский, «Обозреватель»

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