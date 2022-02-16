«Накопилось недовольство работой ГАИ» 5 16.02.2022, 13:51

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Фото: СК

Гомельский пенсионер разбросал возле милиции шипы.

Гомельский пенсионер, которого на днях задержали по подозрению в том, что он разбрасывал возле здания местной милиции "ежи", рассказал о своих мотивах.

По его словам, у него накопилось недовольство работой сотрудников ГАИ, сообщает euroradio.fm со ссылкой на СК.

Всего следователям известно о трех эпизодах. Первый случился еще в 2019 году. Тогда мужчина разбросал шипы на парковке возле здания областной Госавтоинспекции. В результате пострадал личный автомобиль сотрудницы милиции. Еще два раза пенсионер оставлял "ежи" у милиции в этом году — 3 и 5 февраля. В последнем случае пострадали несколько машин скорой помощи.

После этого мужчину задержали. Дома во время обыска у него нашли 12 "ежей", и еще на даче в Речицком районе – 25. Там же следователи обнаружили сварочный аппарат, банку с гвоздями и металлической стружкой.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело, он находится в ИВС.

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