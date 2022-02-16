Политолог: В 2021 году произошел распад белорусской политической модели 5 16.02.2022, 13:53

3,888

Разрушен политический консенсус.

Директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич в интервью «Немецкой волне» выразил мнение, что белорусская система до сих пор не может оправиться от протестов 2020 года:

– Главный итог 2021 года — это распад той белорусской политической модели, какой она формировалась с 1996 года. Политическая система должна уметь восстановиться после шоков или кризисов. Но уже ясно, что белорусская система восстановиться не может.

Несмотря на кажущуюся твердость, она оказалась весьма хрупкой: разрушен баланс внутри правящей элиты, разрушен идеологический консенсус — симбиоз национального, советского и пророссийского. Также разрушена модель внешней политики, из донора стабильности Беларусь превратилась в реальную региональную угрозу.

Но главное, разрушен политический консенсус, то есть, те условности, которые позволяли людям признавать легитимность власти. Власть перешла на новую модель, которая уже не предусматривает легитимность, полученную от народа. Александр Лукашенко, как популист, всегда подыгрывал ожиданиям большинства, но в 2021 году власть перестала подстраиваться под общество и стала продавливать общество под себя — отсюда репрессии, нежелание идти на диалог или компромиссы. И в стране больше не работают правовые нормы, право теперь есть воля господствующего класса в чистом виде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».