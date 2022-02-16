Специалисты рассказали, как сделать легкие здоровыми 16.02.2022, 14:10

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Полезные советы на каждый день.

Для того чтобы очистить легкие от токсинов, важно избегать нахождения в загрязненной окружающей среде, правильно питаться, обеспечивая организму поступление всех необходимых элементов, и, конечно, бросить курить, пишет healthinfo.ua.

Регулярное проведение детоксикации легких сегодня имеет основополагающее значение для здоровья человека, так как существует множество факторов, негативно влияющих на их функционирование.

Среди них можно выделить недостаточную физическую активность, табачный дым, а также общую неблагоприятную экологическую обстановку. На некоторые факторы мы никак не можем повлиять, так как они являются неотъемлемой частью современного общества.

Но все же мы можем попытаться защитить свое здоровье. Обратите внимание на следующие натуральные средства для очищения легких!

Полезные советы на каждый день

Держитесь подальше от токсичных газов

Избежать воздействия загрязненного воздуха и токсичных газов, находясь в городе, практически невозможно. Поэтому мы рекомендуем вам в свободное от работы и учебы время как можно чаще выбираться на природу, чтобы подышать свежим воздухом.

Выезжайте за город, записывайтесь на экскурсии, приезжайте в кэмпинги или снимайте домики для отдыха в провинции. Делайте все возможное, чтобы подольше побыть на природе.

Пожалуй, это самое эффективное средство для детоксикации легких – чистый воздух!

Не курите

Не забывайте, что табачный дым вредит не только вашему здоровью, но и здоровью всех находящихся рядом людей. Ведь они тоже вынуждены вдыхать его. Если вы сами курильщик, то постарайтесь как можно скорее избавиться от этой вредной привычки.

Кроме того, вам лучше избегать общественных мест, где разрешено курить. Так вы сможете максимально обезопасить себя от негативного воздействия табачного дыма. И легкие точно скажут вам за это спасибо!

Очищайте воздух у себя дома

Да-да, даже у вас дома в воздухе накапливаются вредные частицы. Для детоксикации легких используйте специальные воздухоочистители или “мойки воздуха” с несколькими фильтрами. А еще почаще проветривайте помещения.

Не забывайте также про регулярное очищение ковров и штор, так как в них тоже скапливается много пыли.

Придерживайтесь здоровой и сбалансированной диеты

Включите в свой рацион побольше фруктов и овощей. Ведь это источники незаменимых для корректной работы организма питательных веществ.

Употребляйте в пищу больше продуктов, которые содержат витамин С. Это соки цитрусовых фруктов на завтрак, например. Так вы сможете не только очистить свои легкие от токсинов, но и укрепить иммунную систему. Еще вашему телу необходим калий. Для этого ешьте почаще финики, бананы, сливу и клубнику.

Пейте больше жидкости

Желательно потреблять не менее 2 л жидкости в день. Это может быть как обычная питьевая вода, так и травяные настои и чаи. Вода является лучшим натуральным “очищающим” средством, а настои целебных трав помогают организму быстрее избавляться от токсинов.

Паровые ванны: дышите над паром

Если вы будете регулярно проводить подобные процедуры с паром, то поможете своим легким быстрее избавляться от вредных веществ. Просто вскипятите воду и подышите над паром минут 20. Только будьте осторожны (не обожгитесь).

Для того чтобы усилить эффект, накройте голову полотенцем. Так пар будет более концентрированным. Кроме того, вы можете добавить несколько капель эфирных масел.

4 натуральных средства для детоксикации легких

Для получения оптимальных результатов дополните вышеперечисленные привычки следующими натуральными средствами.

Все они идеально подойдут для борьбы с заболеваниями дыхательных путей. Но, конечно, это не отменяет похода к врачу, если вы чувствуете, что болезнь прогрессирует.

1. Настой конского каштана

Это идеальное средство для лечения и профилактики астмы, бронхита и просто кашля.

Приготовить его очень легко, как и любой другой настой. Налейте в кастрюлю воды и доведите до кипения. Добавьте 1 столовую ложку конского каштана (15 г) и дайте покипеть минут 5. Процедите и пейте получившийся настой 1 раз в день.

2. Лакричный чай (настой солодки)

Корень солодки – еще один верный союзник в борьбе за здоровье легких. Она эффективно очищает дыхательные пути. Только с ее потреблением следует быть осторожными, особенно тем, кто страдает от гипертонии.

Приготовление: налейте воду в ковш, а потом положите туда 1 корень солодки. Доведите до кипения и подождите после этого еще 5 минут. Затем процедите и принимайте по 1 стакану такого настоя в день.

3. Пары эвкалипта

Эвкалипт – растение, широко известное благодаря своим полезным свойствам. Особенно оно эффективно для детоксикации легких и в борьбе с различными инфекциями дыхательных путей.

Один из вариантов его применения – паровые ванны. Просто добавьте горсть листьев эвкалипта в кипящую воду и вдыхайте пар. Старайтесь при этом дышать как можно глубже.

Эта процедура поможет снять обструкцию дыхательных путей, успокоит кашель и избавит от заложенности носа.

4. Домашнее средство для детоксикации легких из куркумы, лука и имбиря

Ингредиенты:

• 2 стакана воды (500 мл)

• 1 столовая ложка куркумы (15 г)

• 1 большая луковица

• 2 столовые ложки меда (50 г)

• 3 столовые ложки тертого имбиря (45 г)

Способ приготовления:

• Доведите воду до кипения.

• Затем добавьте лук (нарезанный кусочками среднего размера).

• Подождите 5 минут, а потом добавьте остальные ингредиенты.

• Оставьте томиться на среднем огне на 40 минут.

• Затем снимите с огня и дайте остыть. Процедите и уберите жидкость в холодильник. Ее лучше хранить в стекле.

Способ употребления:

• Принимайте по 2 столовые ложки с утра натощак и перед ужином. Это отличное средство для детоксикации легких.

• Повторяйте процедуру в течение 9 дней подряд. Вы уже сможете почувствовать разницу: дышать станет значительно легче.

• Если дискомфорт и недомогание усилятся, обязательно обратитесь к врачу.

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