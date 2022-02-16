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Проект «Сириус»: стало известро о регулярном поборе с российских олигархов в фонд друга Путина

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  • 16.02.2022, 14:10
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Проект «Сириус»: стало известро о регулярном поборе с российских олигархов в фонд друга Путина
Елена Шмелева и Владимир Путин

Суммы увеличиваются в периоды, когда им нужно получить поддержку от Кремля.

Российские олигархи вносят не меньше миллиона долларов в год на финансирование фонда, управляющего школой "Сириус", учредителем которой выступает друг Владимира Путина. Однако большая часть денег в управляющий школой фонд поступает от государства. Такие утверждения содержатся в расследовании издания "Агентство".

Один из учредителей управляющего школой фонда "Талант и успех" – старый друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин. Руководителя школы Елену Шмелеву "Агентство" называет "фавориткой президента". Она была одним из начальников его предвыборного штаба в 2018 году, а на выборы в Думу в 2021 году шла в федеральном предвыборном списке "Единой России" вместе с министрами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

По расчетам "Агентства", взносы олигархов в фонд школы начались в 2016 году после встречи миллиардеров с Путиным. Сейчас суммы, которые они жертвуют в школу, увеличиваются в периоды, когда им нужно получить поддержку от Кремля, рассказывает издание. Например, большая часть взносов миллиардера Сулеймана Керимова в фонд пришла "Сириусу", когда он был арестован во Франции, а Россия добивалась его освобождения.

В результате миллиардеры пожертвовали школе 17,5 миллиарда рублей. Еще пришли от компаний, где ключевым акционером является государство. 27,2 миллиарда фонду напрямую дало государство.

При этом 3/4 денег идут не на образование детей, а на строительство и поддержку объектов, оставшихся от Олимпиады в Сочи, подсчитало "Агентство". Только 25 процентов уходит на образование детей. Программой занимаются так называемые методологи, а в коллективе царит "атмосфера путинизма", пишет издание.

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