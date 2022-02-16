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Для белорусов могут значительно вырасти платежи за воду

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  • 16.02.2022, 16:31
  • 9,920
Для белорусов могут значительно вырасти платежи за воду

В чем причина?

Если своевременно не заменить приборы учета расхода воды, то сумма в коммунальных платежах будет выставляться согласно норме водопотребления. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник ЦРП "Водосбыт" "Минскводоканала" Наталья Субботко.

Дело в том, что срок эксплуатации счетчика на воду — 5 лет. Затем необходимо обращаться с заявкой в водоканал для замены счетчиков. Предприятие обычно уведомляет потребителя о конце срока эксплуатации либо заказным письмом, либо путем сверки, когда контролер обходит квартиры.

Если счетчики не заменить, то их снимут с коммерческого учета, а начисления за воду произведут по нормам водопотребления.

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