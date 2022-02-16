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Британское посольство в Минске: Освободите Владимира Мацкевича!

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  • 16.02.2022, 14:26
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Британское посольство в Минске: Освободите Владимира Мацкевича!
Владимир Мацкевич
Фото с сайта eurobelarus.info

Философ вторые сутки держит сухую голодовку.

Британское посольство в Минске выступило в поддержку политзаключенного Владимира Мацкевича, который второй день держит сухую голодовку.

"Основные свободы должны уважаться и соблюдаться. Освободите Владимира!" — заявляют британские дипломаты.

Они напоминают, что в Беларуси уже 1081 политзаключенный, а с лета 2020-го были несправедливо арестованы десятки тысяч человек. "Все несправедливо лишенные свободы, все, кого преследуют за осуществление своих прав, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, а их права — полностью восстановлены".

Философ и методолог Владимир Мацкевич задержан полгода назад по обвинению в якобы подготовке и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Он требует отпустить его под подписку о невыезде, завершить расследование и назначить дату суда. 11 дней он держал простую голодовку, а теперь вторые сутки держит сухую. 

Известно, что за время голодовки Мацкевич потерял 7 кг веса, он плохо себя чувствует. Тем не менее к нему не пустили доктора не из тюремного персонала и пастора.

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