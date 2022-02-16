«Байден снова накричал на Володьку» 16.02.2022, 14:40

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Реакция соцсетей на обращение президента США.

15 февраля в 23:30 по белорусскому времени Джо Байден выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Украины. Во время выступления президент США подчеркнул, что вторжение до сих пор возможно, отметил, что не планирует размещать свои ракеты на территории нашего государства, а также настаивал на продолжении дипломатии. «Новое время» собрало мнение украинцев об обращении Байдена.

Посмотреть полное видео обращение и ознакомиться с полным текстом можно на НВ.

Внимание украинцев привлекла фраза Байдена о Второй мировой войне: «77 лет назад наши народы боролись бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории. Вторая мировая война была войной по необходимости, но если Россия нападет на Украину, это будет войной по выбору, без причины и повода». Отметим, что произошло это из-за ошибки переводчика. Юрист Богодар Ковалев разобрал это в своем профиле.

Об этом также писал журналист Даниил Мокрык и писатель и блогер Остап Украинец.

Украинский журналист в американском издании VOA разобрал этот случай на примере других неудачных переводов.

Журналист Стас Козлюк решил кратко закрыть эту тему содержательным «успокойтесь».

Политик Виктор Уколов отметил, что Байден в речи защищал не только Украину, но и демократию в целом.

Журналист Леонид Швец кратко подытожил всю речь президента США.

А журналистка Ольга Консевич уже составила новый график.

Твиттерские тоже смотрели обращение. Пользователи хвалили Байдена.

Подивився виступ Байдена, оце потужна промова, стронг дід — нінзя нінзя айкідо (@renmin_ribao) February 16, 2022

Немного шутили о спокойствии украинцев.

Байден о 22:30 за Києвом має виступити щодо можливої атаки Московщини на Україну. Весь світ напружено чекає на виступ. В цей час українці: pic.twitter.com/bTw6TxeYpg — Iaroslav Drobotun (@yadrobotun) February 15, 2022

И еще меньше расстроились, что Байден не намекнул, что нападение на Украину – это нападение на США.

Що ж, не погано. Але... якщо Рейган дозволив собі навіть без приводу пожартувати про початок бомбардування срср'у, то й Байден міг просто одним пунктом хоч блефанути:

п.1 Напад на Україну вважатимемо за напад на US.

Інші вже й не потрібні були б. — BAU (@BAU54815857) February 15, 2022

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