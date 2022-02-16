«Те, кто учился на 5—6, не смогут пройти наше собеседование» 14 16.02.2022, 14:40

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Зачем белорусские работодатели смотрят на оценки в дипломе при собеседовании?

Сейчас уже и не узнать, как давно появилась шутка, что диплом вуза — это хорошая подставка под чашку. Тем не менее хватает нанимателей, для которых важно и профильное образование у кандидатов, и высокий средний балл диплома, пишет onliner.by.

«Минский транзитный банк» через сайт Rabota.by ищет кредитного эксперта отдела быстрого лизинга с высшим экономическим образованием. В вакансии указано: средний балл диплома у кандидатов должен быть не ниже 7.

Компании «Полиграфические машины» нужен юрисконсульт. Обязательное условие при отклике на вакансию — указать средний балл аттестата и диплома. Если он ниже 8, необходимо указать балл по гражданскому и трудовому праву. Хорошо бы, чтоб конкретно по английскому языку было не меньше 8 баллов, он понадобится для переписки с поставщиками.

Белорусское представительство литовской компании AlenMed Promotion в поисках помощника главы. Не так принципиально, какой вуз окончил потенциальный кандидат (это может быть МГЛУ, БГУ, БГЭУ), но важно, чтобы средний балл диплома начинался от 8. Кроме банальных требований «исполнительность, организованность, внимательность», еще нужен свободный английский с опытом ведения переговоров, устного и письменного перевода.

Вакансий с подобными требованиями больше десятка. Мы позвонили по некоторым объявлениям и спросили, почему работодатели просят в отклике на резюме указать оценки из диплома.

«Те, кто учился на 5—6, не смогут пройти наше собеседование»

Для одной из минских средних школ ищут учителей «с высоким средним баллом».

— Нам нужен интеллект, и мы уже несколько лет при приеме на работу смотрим на оценки по профильным предметам у кандидата. Если человек пришел устраиваться на учителя биологии, то смотрим на его оценку по биологии, хотелось бы увидеть хотя бы баллов 7—8. Мы столичная школа, качество образования для нас очень важно. Не хочется брать кота в мешке.

Нам пояснили, что в дипломы опытных учителей не заглядывают.

— Опытные учителя же сейчас все приходят с характеристиками, а когда не было характеристик, мы звонили на прежнее место работы. У выпускников мы характеристики не запрашиваем. Хотелось бы взять не кота в мешке, хочется интересных педагогов.

В компанию «Прайм-резерв» требуется аналитик. Одно из требований — высшее образование, желательно математическое, с высоким средним баллом. Звоним.

— У вас в вакансии указано, что «нужен высокий средний балл». Насколько высокий?

— Если по 10-балльной шкале, то 8–9 баллов. Мы смотрим в диплом, потому что это работа в отделе аналитики, у кандидата должен быть аналитический склад ума. Вакансия подразумевает, что человек будет хорошо ладить с математикой, поэтому важен высокий средний балл по математике. Для опытных кандидатов требования по оценкам в дипломе нет.

Компания «Приборторг» в поиске специалиста по внешнеэкономической деятельности. И снова в вакансии требование с абстрактным высоким средним баллом.

— Мы ждем кандидатов, у которых 7 баллов и выше. Мы указали важность среднего балла, потому что мы рассматриваем студентов последних курсов, это требование касается именно их. У многих выпускников нет опыта, похвастаться им нечем, поэтому есть такой критерий. Если человек в состоянии поддерживать уровень в учебе, соответственно, его можно чему-то учить дальше.

— Насколько вам помогает такой критерий при отборе?

— Средний балл диплома не единственный критерий отбора. Конкретно в данной вакансии — специалист по ВЭД — нам нужен человек с уровнем английского языка, мы проверяем английский во время беседы. У кандидата может стоять в дипломе по английскому и 7, и 8, и 9, и 10, но если он не в состоянии поддержать элементарный разговор, то его оценка в дипломе не важна. Основной отсев у нас идет по английскому языку. Бывает, у человека 8 баллов, но он теряется на собеседовании, а бывает, что 7 баллов, но кандидат быстро реагирует и поддерживает беседу. Мы проверяем не заслуженность оценки, а знания. Это дает понять, сможем ли мы вырастить из этого человека нужного нам специалиста.

— То есть вы не рассматриваете кандидатов со средним баллом 5—6?

— Те, кто учился на 5—6, не смогут пройти наше собеседование, они не смогут поддержать беседу на английском. Такие люди отваливаются на начальном этапе.

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