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«Белорусская хунта окончательно деградировала до статуса галантерейщика»

  • 16.02.2022, 14:46
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«Белорусская хунта окончательно деградировала до статуса галантерейщика»
архивное фото: БЕЛТА

Теперь любые попытки усадить Запад за стол переговоров с Лукашенко будут вызывать лишь кривую усмешку.

Ночного вторжения не ждал никто. И оно не состоялось. Пока можно отметить лишь то, что кризисная ситуация никуда не делась и массовый вывод войск не начался. Но даже в Минске поутихла воинственная риторика про победоносные походы на Киев и к Ла-Маншу.

Можно подвести некоторые итоги, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Украина подтвердила свою субъектность и не поддалась на уговоры по невступлению в НАТО. Хотя здесь, конечно, можно говорить о торговле воздухом - пока есть территориальные претензии и вопросы коррупционного плана, вступление не будет просматриваться на горизонте. Но стремиться в НАТО нужно, потому что постоянная угроза с Востока никуда не денется. Если в 2014 году при крайне неуклюжем поведении Кремля Украина инстинктивно дернулась в сторону Запада, то теперь это направление зацементировано, а тезис про единый народ надолго утратит свою актуальность.

Другое дело, что существование страны в состоянии перманентной гибридной угрозы комфортным назвать сложно. Для инвесторов это дополнительные риски, для самой страны - дополнительные расходы на милитаризацию вместо развития.

Вопрос признания «ЛНР» и «ДНР» (с непонятными границами) некоторое время будет висеть в воздухе как повод для эскалации, но вряд ли это ружье выстрелит. Потому что последствия будут катастрофичны. И как минимум политическим бенефициаром срыва Минских соглашений выступит Киев.

Белорусская хунта окончательно деградировала до статуса галантерейщика и продемонстрировала то, что ее территория - проходной двор для старшего брата. Захотели - ввели, захотели - оставили. А когда выведут, не сообщали и не собираются. То есть в военном плане - источник постоянной угрозы. Отмотать назад эту позицию хунте удастся вряд ли, а значит, меры по ограничению экономического сотрудничества будут вводиться более активно.

Беларусь не поставляет в Украину уникальную продукцию и торгует с большим плюсом для себя. Можно сказать, что «учения» стоили Минску не только разбитых техникой дорог, но и усложнения условий транзита калия. Вероятны действия по иным чувствительным для хунты товарам. Поиск альтернативы белорусским нефтепродуктам ускорится. А калий, который будет поставляться по хитрым схемам (а Майк утверждает, что такие варианты работают), попал под постоянную угрозу применения мер воздействия к украинским компаниям, которые к этому причастны.

Теперь любые попытки Кремля усадить Запад за стол переговоров с хунтой будут вызывать лишь кривую усмешку. Зачем говорить с тем, кто ничего не выполняет и толком ничего не контролирует. Это не финляндизация — это чеченизация. Все атрибуты были и раньше, а теперь вот возможность бесконтрольного ввода российских войск дополнила картину.

Кремль окончательно трансформировался (на период до завершения транзита) в непредсказуемую угрозу. Только и остается говорить, что «Запад проиграл, мы не напали». Позиция удобная, но слабоватая. Гораздо комфортнее Западу, который «единством и решительностью предотвратил вторжение».

На текущем этапе самые дорогие учения в истории России принесли больше минусов. В том числе для ядерного электората - даже «какую-то Украину не получается захватить».

Надо отступать и садиться за стол переговоров по РСМД и еще чему-нибудь, можно, конечно, еще «срать на санкции» (дипломатический новояз от подчиненных Лаврова). Но, как говорится, пистолет гангстер должен доставать только, когда готов стрелять, иначе быстро превращается в гопника. Поэтому остается брать в обнимку младшего брата и впервые за долгие многочасовые встречи делать заявление. Следим за длиной стола.

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