«Планам Гуцериева и Лукашенко не суждено сбыться» 4 16.02.2022, 14:56

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Михаил Гуцериев

Фото: ТАСС

Калийная отрасль Беларуси стоит на пороге краха.

Сейчас уже очевидно, что конфигурация калийной отрасли будет существенно видоизменена. Стратегическим планам Лукашенко и Михаила Гуцериева не суждено сбыться. Изменятся бенефициары бизнеса и контроль за потоками перейдет в другие, «более крепкие» руки.

Калийная отрасль Беларуси стоит на пороге краха. Реальных логистических путей для перенаправления из стран Балтии 11 млн. тонн калия нет. Украина заняла в этом вопросе принципиальную позицию. Россия, по понятным причинам, помогать также не спешит, пишет Telegram-канал «Минская Семибоярщина».

Еще в 2011 году Лукашенко передал гуцериевской JMC Global Energy белорусские калийные недра (Нежинский, Смоловский и Любанский участки Старобинского месторождения). Так началась история «калийного бизнесмена» Михаила Гуцериева и горно-обогатительного комплекса «Славкалий» стоимость $2 млрд. долларов. Китайский Банк развития выделил тогда $1,4 млрд под 4% в обмен на 20-летний контракт по поставке удобрений.

Калийный «передел» начался с того, что китайцы в 2021 году «заморозили» кредитную линию «Славкалию», выданную, кстати, под гарантии правительства Беларуси. В результате «подвисло» около $600 млн. Амбициозный проект завис в воздухе, финансирование и строительство фактически остановлено. «Славкалий» задолжал подрядчикам.

В свою очередь, «Сбербанк» (Sberbank Investments Ltd) весьма кстати стал владельцем 33,6% акций Славкалия в рамках сделки по финансированию проекта и удерживает пакет акций до сих пор.

Недавно появилась информация, что Михаилу Гуцериеву настоятельно рекомендуют продать свою долю в белорусском проекте структурам, аффилированным с Дмитрием Мазепиным (Уралкалий). Сделка согласована и с китайской стороной, как основным кредитором проекта. Разработан план реструктуризации задолженности с участием «Сбербанка», Банка развития Китая и Уралхима. Весьма вероятно, что политическое решение о реформировании «союзной» калийной отрасли было принято после встречи Дмитрия Мазепина с Владимиром Путиным. Отсюда и очередные истеричные намеки Лукашенко в интервью Соловьеву на «бизнесменов, бывающих на приемах в Кремле».

Китай, как крупнейший потребитель калия в мире, безусловно заинтересован в стабильности на рынке. Рост стоимости удобрений неминуемо приводит к повышению цен на продовольствие.

Весьма вероятно, что поэтапное получение контроля за белорусской калийной отраслью является частью стратегической договоренности между Россией и Китаем. В случае консолидации «союзных» калийных активов (Беларуськалий, Уралкалий, Славкалий), Россия потенциально сможет получить контроль за половиной мирового калийного рынка (с учетом ввода новых мощностей) и стать ключевым глобальным игроком.

В этом смысле неожиданно принципиальная позиция Литвы в отношении транзита беларуского калия оказалась весьма кстати. Не находите?

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