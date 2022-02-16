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Цифры не обманешь

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  • 16.02.2022, 16:55
  • 7,106
Цифры не обманешь
фото: getty images

Когда прыгать с трамплина отправят держиморд от спорта?

Три Олимпиады подряд белорусские фристайлисты возвращались с золотом. До Пекина...

В 2010 году первое место на Играх занял Алексей Гришин, в 2014 – Алла Цупер и Антон Кушнир, в 2018-м – Анна Гуськова, пишет «Салiдарнасць».

Менялись фамилии спортсменов, но одним и тем же оставался главный тренер. Николай Козеко стал легендой белорусского фристайла. Но, когда после выборов 2020 года он выступил против насилия, то сразу стал неугоден и сам попал под репрессии.

Козеко уволили из сборной. В Пекин он не полетел. И вот сейчас можно подводить итоги.

Золота нет. Есть только серебро Анны Гуськовой. И то благодаря очень большому везению. В решающую стадию наша спортсменка пробилась с большим трудом, опередив конкурентку менее, чем на балл. Чуть по другому распорядились бы судьи и судьба, медали бы распределяли без белорусов.

А ведь четыре года назад Гуськова со старта держалась гораздо увереннее. В квалификации она показала 2-й результат среди всех участниц, в первом финале – 1-й! На этот раз – почувствуйте разницу – 6-й и 6-й.

Шаг назад сборная сделала и на другом уровне. В 2018-м в первый финал у Беларуси пробились 3 фристайлиста, ныне – лишь 2. Так аукнулось увольнение знаменитого тренера.

Всё могло быть намного хуже: ведь Гуськова, как и Козеко, тоже подписала письмо свободных спортсменов с требованием остановить насилие и провести повторные президентские выборы. Но олимпийскую чемпионку решили от Пекина не отстранять: вероятно, чиновники понимали, что в этом случае наших фристайлисток на Играх-2022 ждёт полный провал.

Но и так результаты наглядно демонстрируют, чем заканчиваются соревнования, когда на первый план выходит не тренерский профессионализм, а политическая лояльность. Было бы здорово отправить прыгать с трамплина тех держиморд, которые убрали из сборной Александру Романовскую, незадолго до этого признанную лучшей белорусской спортсменкой года...

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