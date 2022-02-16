Что скрывает руководство БелАЗа? 16.02.2022, 15:07

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Как явное вдруг становится «коммерческой тайной».

Сайт EX-PRESS.BY получает немало сообщений от работников БЕЛАЗа и других предприятий о том, что их предупреждают об ответственности за разглашение «коммерческой тайны».

— Это означает, что рассказывать о том, что происходит на заводе, нельзя. Вообще. Причем, не только на то время, пока работаешь, но еще 5 лет после увольнения, — написал EX-PRESS.BY рабочий предприятия, у которого, по его словам, буквально на днях «состоялся серьезный разговор с начальством».

Что же на самом деле означает термин «коммерческая тайна»? Юрист Свободного профсоюза металлистов Юрий Беляков отмечает, что по закону «О коммерческой тайне» можно включать в это понятие все что угодно. Хотя есть и исключения.

Так, не могут быть коммерческой тайной:

— сведения о состоянии охраны труда и техники безопасности на предприятии;

— сведения о санитарной безопасности;

— сведения о том, является ли это предприятие безопасным для окружающих — это касается химических и других опасных производств.

Разглашение сведений о несчастных случаях на производстве, состоянии охраны труда либо о здоровье работников не является нарушением закона. Причем за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, по закону предусмотрена только гражданско-правовая ответственность. Предприятие может взыскать с распространителя сведений убытки, которые оно понесло. Для этого подается гражданский иск в суд.

— В настоящее время я не слышал ни об одном деле такого рода. Даже нынешние судьи спросят в суде, чем подтверждаются убытки. Это должно быть конкретная вещь, которая нанесла вред. Например, в результате украли технологию производства чего-то уникального. А информация о том, что, к примеру, на БЕЛАЗЕ работать некому или там все болеют коронавирусом, никакого вреда не несет, — пишет профсоюзный юрист Юрий Беляков. — Бывает, что работников предприятия заставляют подписывать соглашения о неразглашении сведений о предприятии в течении 5 лет после окончания работы — это юридически ничтожное соглашение, оно не несет правовых последствий.

Правовой инспектор профсоюза разъясняет, почему работникам не стоит бояться:

— Все объясняется просто: пока работает человек на производстве, то с него за любые действия можно снять премию 100%, а если не работает — ничего не возьмешь. Поэтому, если вас пугают, что вы разгласили коммерческую тайну — не бойтесь. Возможность наказания за это минимальная. Используйте универсальное право не свидетельствовать против себя, даже если вам предъявляют какие-то доказательства, скриншоты и прочее. Не свидетельствовать против себя – это то, что вас защитит и в этой, и в других подобных ситуациях.

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