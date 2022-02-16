Кучма о возможном признании Россией ДНР и ЛНР: Это был бы выстрел себе в ногу 2 16.02.2022, 15:13

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Леонид Кучма

Формальная аннексия отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» в ближайшее время не состоится.

Путин не согласится на признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, считает второй президент Украины, экс-глава украинской делегации на переговорах в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

Как передает rosbalt.ru, Кучма назвал «стратегической целью» России возвращение непризнанных республик в состав Украины. По его мнению, «именно этим объясняются постоянные мантры о необходимости соблюдения Минских соглашений».

«Официальный отказ России от Минских соглашений — а именно этим, безусловно, стало бы формальное признание независимости «ДНР» и «ЛНР» — был бы выстрелом в собственную ногу», — добавил Кучма, предположив, что «формальная аннексия отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» в ближайшее время не состоится.

В то же время обращение Госдумы к Путину Кучма расценил как дальнейшую эскалацию ситуации со стороны РФ. «Все реальные решения в России принимаются в Кремле и только в Кремле, поэтому обращать излишнее внимание на то, что делает или за что голосует Государственная дума, я бы не стал», — добавил он.

Накануне Госдума приняла проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР.

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