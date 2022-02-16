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Икона или трактор?

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  • 16.02.2022, 15:15
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Икона или трактор?

Православные призывают голосовать за лучшую марку Беларуси.

Принять участие в голосовании «Лучшая почтовая марка Республики Беларусь 2021 года» призывает православный блогер, диакон Дмитрий Павлюкевич из Гродненской епархии БПЦ. Дело в том, что в конкурсе лидировала марка с изображением иконы Коложской Божией Матери. Однако затем ее стала догонять марка с рисунком новой модели трактора Belarus, пишет katolik.life.

После призыва диакона Дмитрия марка с Коложской иконой вновь уверенно вышла в лидеры с более 1,2 тыс. голосов. За ней идет марка «С Рождеством Христовым!». Трактор пока остается на третьем месте.

Икона Коложской Божией Матери - святыня Коложской церкви Гродненского Борисо-Глебского мужского монастыря. Появление чудотворной иконы в храме относят к концу XVII века. Документально подтверждено, что она находилась в иконостасе уже в 1738 году. Православные верующие считают образ Покровительницей и Заступницей Гродненского края.

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