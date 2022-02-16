«Пшик», который тратится за 1−2 недели» 7 16.02.2022, 15:23

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Белоруски рассказали, хватает ли им пособия по уходу за ребенком.

В Беларуси семьям с детьми государство помогает двумя способами: единовременным пособием после рождения ребенка и ежемесячными выплатами, пока малышу не исполнится три года. С 1 февраля их размеры увеличили: единовременное пособие на первого ребенка составляет 2 965,5 рубля, за второго и следующих детей — 4 151,7 рубля. После раз в месяц выплачивают 495,74 рубля на первого ребенка, на второго и последующих — 566,56. Если у малыша есть инвалидность, родители получают 637,38 рубля. Журналисты zerkalo.io решили узнать, хватает ли семьям этих денег, чтобы воспитывать детей.

Откликнулось много читательниц, и все ответы разделились на две большие группы: тех, кому выплат достаточно, и тех, у кого они «улетают» за пару недель.

На что белоруски обычно тратят эти деньги?

Получив «декретные», многие читательницы сразу их тратят: платят за квартиру, покупают детское питание, подгузники. Так поступает, например, Анастасия: телефон и коммуналка обходятся ей в 180 рублей, питание для дочери на месяц — 100 рублей, подгузники — 45. У читательницы двое детей: пособие за младшую дочь — 566 рублей, а еще 144 — доплата на несовершеннолетнего ребенка старше трех лет (здесь и далее в тексте суммы пособия указаны до повышения, так как выплаты приходят в конце месяца). Из этих денег получается оплатить старшему сыну карате и дополнительные платные факультативы (в сумме — 83 рубля). Оставшиеся средства идут на бытовую химию, корм собаке и кошке, периодически — на одежду.

— Можно сказать, что детям на самое необходимое денег хватает, — говорит Анастасия. — Иногда получается даже сводить их в развлекательный центр.

Если в семье больше одного ребенка до трех лет, пособие суммируется — и в итоге может выходить около тысячи рублей и больше. Так, у читательницы Елены три сына погодки, и на всех троих пока выплачивают пособие — всего 1 273 рубля. Получив «детские», она оплачивает коммунальные платежи и телефон (450−500 рублей), садик (за двоих старших сыновей выходит 100 рублей), вносит платежи по рассрочкам. После в оптовом магазине закупает памперсы (около 60 рублей) и продукты сразу на месяц (350−450 рублей).

«Пособия хватает только на вещи первой необходимости»

Большая часть читательниц говорила, что пособие меньше их зарплаты до декрета — поэтому, даже если его полностью хватает на потребности ребенка, родителям приходится жить на одну зарплату. И вот здесь уже начинается экономия — многие не могут позволить себе той жизни, которая была раньше.

Такую историю нам рассказала Юлия. От государства она получает 539 рублей ежемесячно, но на полное обеспечения дочери этого не хватает. В месяц нужно четыре пачки подгузников (120 рублей), питание — на каши белорусского производства у девочки началась аллергия, пришлось перейти на импортные (35 рублей), плюс до 10 месяцев нужно было три банки смеси (150 рублей). Оставшихся денег не хватало, чтобы купить ребенку одежду, лекарства, средства гигиены — приходилось брать из зарплаты мужа.

— Не могу сказать, что мы в чем-то кардинально себе отказываем. Но обновить гардероб так же часто, как до рождения ребенка, не можем, потому что банально не хватает средств. Не то, чтобы приходилось совсем сильно экономить, но многое, что мы могли позволить себе купить раньше, сейчас уже не получается.

У Виктории похожая ситуация: читательница находится в декрете со вторым ребенком. Вместе с мужем они живут в райцентре Дятлово, но пособия и зарплаты совершенно не хватает: у ребенка аллергия на белорусскую смесь, и приходится покупать более дорогую за 150 рублей в месяц, 80 рублей уходит на подгузники, за садик и кружки для старшего сына отдают 170 рублей, и еще 100 — на коммуналку. А еще еда, одежда, средства личной гигиены.

— Пособия хватает только на вещи первой необходимости. Поэтому я начала подрабатывать удаленно рекламным менеджером.

А вот Наталья называет пособие «приятным бонусом и „пшиком“, который тратится за 1−2 недели». При этом продукты в дом покупает муж, он же платит за кредит на квартиру.

— Хватает на памперсы, бытовую химию, вещи для ребенка (игрушки, приспособления для кормления, соска), мелкие расходы (спрей для носа, витамины). Одежду нам многие отдают, часть дарится бабушками — сама я покупаю только что-то очень красивое на выход. Для обеспечения нужд ребенка пособия хватает, но на полноценную жизнь мамы с ребенком этих денег не хватит никогда. Только если совсем экономить и питаться кашами.

Не ограничивать себя помогает совместный с мужем бизнес, который приносит, как рассказывает девушка, около двух тысяч долларов. Впрочем, отмечает Наталья, «с нынешними ценами на продукты и с учетом кредита я бы не сказала, что мы сильно шикуем». На жизнь хватает, но на ценники обращать внимание приходится.

— Чтобы полностью одеть, обуть, накормить и полечить детей, надо иметь зарплату мужа или помощь родителей, — уверена и читательница Анастасия. Вместе с супругом она живет в агрогородке Первомайский в своем доме — во многом это (как и зарплата мужа-дальнобойщика) помогает держаться на плаву. У читательницы двое детей: старший сын ходит в сад, младшей дочери всего год. Государство выплачивает ей 710 рублей (пособие — 566 рублей и доплата на сына 144 рубля). Подгузники девушка покупает обычно по акции — в месяц выходит около 120 рублей, на еду для дочери уходит около 250 рублей. 70 рублей — на детский сад для старшего сына. Остальное идет на лечение, непредвиденные траты и различные мелочи: одноразовые пеленки, влажные салфетки, детский порошок и ополаскиватель, соски на бутылочку, фрукты, печенье и т. д.

— На вещи деньги совсем не тратим. Много подарили, что-то осталось от старшего сына, что-то купила на Куфаре за копейки, обувь покупаем на акциях. Подрабатываю ведением страниц в Instagram, учусь делать сайты, фотографирую — но это небольшие деньги. Без помощи мужа декретных точно бы не хватало.

Тратиться на себя тоже не выходит, рассказывает Анастасия: вещи и обувь вместе с супругом носят по три — четыре года, про маникюр, брови и окрашивание волос пришлось забыть. Визит к стоматологу читательница откладывает несколько месяцев — «там тоже 90 рублей отдать надо».

— Пособия хватает только конкретно на ребенка, — рассказывает еще одна читательница, Наталья. И добавляет, что когда речь заходит об одежде (например, купить зимний комбинезон или куртку на весну), приходится «залезать» в зарплату мужа. Из пособия получается купить только что-то небольшое: боди, штаны, носки или платье.

Из обязательных трат в месяц у семьи уходит около 120 рублей на подгузники. На еду и воду для дочери еще порядка 140 рублей — детское питание в семье не покупают, готовят для малышки самостоятельно. Также деньги идут на витамины, средства гигиены, стиральные порошки. Однажды пришлось потратиться на массаж для ребенка (160 долларов за 10 занятий).

— Если ребенок находится на грудном вскармливании и обходится без баночного питания, то денег пособия конкретно на ребенка достаточно. Понятно, что есть еще мать, которая хочет кушать, одеваться, но мы не жили в розовых очках, когда планировали ребенка и понимали, что меня будет содержать муж.

«Этих денег для ребенка достаточно»

А вот читательница Марина, получив первое пособие после рождения ребенка, обнаружила, что оно было на 20 рублей больше ее зарплаты. До родов девушка работала в школе учительницей английского.

— Если рассматривать пособие как деньги только для ребенка, то вполне хватает. Обязательный расход — подгузники, их приходится ловить на скидках, в месяц около 100 рублей. Иногда бывают крупные покупки, вроде зимней одежды и обуви. Например, комбинезоны (150−200 рублей) — но их можно носить два сезона. Одежду часто берем в «секонде» (в месяц около 50 рублей).

Сейчас Марина говорит, что пособия на ребенка им с мужем достаточно — жить приходится на одну зарплату, но потребности малыша закрыты. А игрушки и книги для ребенка часто дарят родственники — так что самим тратится вообще не приходится.

— С одной стороны, классно, что есть пособие. Во многих странах такого нет, как и трехлетнего отпуска по уходу за ребенком. А с другой — одинокой матери точно не выжить, ведь у взрослого тоже есть расходы на себя.

Жительница Витебска Яна также рассказывает, что пособия на ребенка им с мужем хватает — ее дочери сейчас восемь месяцев. Пока малышке не исполнилось четыре месяца, семья покупала только подгузники (60 рублей). После стали вводить прикорм: пюре и каши читательница приобретала на скидках (90 рублей).

— Вещи мы ищем на Куфаре. Еще есть знакомые друзья, у которых дочка на пару месяцев нас старше, и они отдают нам хорошую одежду «по наследству». Игрушки дарят бабушки с дедушками. В таком маленьком возрасте пособия вполне хватает.

В дополнение к выплатам Яна подрабатывает удаленно. К тому же, семье не нужно снимать жилье, что уменьшает расходы. Но сейчас читательница с мужем поставили цель купить свою квартиру, поэтому лишние траты все равно приходится урезать.

У Натальи пособие примерно равно зарплате до декрета — сейчас женщина получает 1 380 рублей. Этого достаточно, чтобы покрыть абсолютно все потребности троих детей, рассказывает она. 280 рублей в месяц — на садик, 70 — за кружок у старшего, на мелкие сборы в школе и садике — примерно 20−30 рублей и около 60 — на подгузники младшей дочери.

Одежду и обувь детям обычно покупают раньше сезона, на платные вакцины тоже хватает. Получается обеспечить и развитие детей: старший сын учит английский (занятия стоят 400 рублей за учебный год), занимается в художественной школе.

— С лета пособие уже будет меньше, так как среднему сыну исполняется три года, — будет 764 рубля. Но я все равно считаю, что этих денег для ребенка достаточно.

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