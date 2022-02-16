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Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести трехстороннюю встречу

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  • 16.02.2022, 15:38
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Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести трехстороннюю встречу
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН
ФОТО: REUTERS/UMIT BEKTAS

Президент Украины позитивно отнесся к идее такой встречи.

Президент Турции Реджем Эрдоган предложил провести трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

По его словам, такую встречу можно будет провести в Стамбуле или Анкаре, сообщает CNN Turk.

Эрдоган отметил, что Зеленский позитивно отнесся к идее такой встречи.

«Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним», — отметил он.

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