«Неприятных ситуаций хватает, но мы обязаны платить» 16.02.2022, 15:52

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Фото: Instagram «Пирса»

Жители модного квартала под Минском рассказали о своих претензиях.

Год назад Максим (имя изменено) купил квартиру в модном жилом комплексе «Пирс», что находится в Ратомке со стороны Минского моря. Внимание мужчины привлекли не только «симпатичные квадратные метры», но и философия квартала. «Нам обещали „море времени для жизни“, тишину, комфорт, — перечисляет собеседник. — В реальности все оказалось не совсем так, как в буклетах». У застройщика свой взгляд на ситуацию. Блог «Отражение» выслушал каждую из сторон.

Застройщик «Пирса» — компания «А-100 Девелопмент». В квартале несколько улиц с разными типами построек. Максим живет на той, что называется Морской риф.

— Когда покупал тут жилье, за «квадрат» просили больше, чем в новостройках Минска: от 1280−1300 долларов и выше. Почему выбрал «Пирс»? Причин несколько — квартал закрытый и безопасный, рядом — город и выход в лес, — перечисляет он плюсы ЖК. — Нам обещали красивый канал, собственный пляж и, что самое важное, высочайший уровень обслуживания и клининга, который должна была обеспечить компания «А-100 Комфорт». Она, к слову, также относится к «А-100 Девелопмент».

В ЖК, продолжает собеседник, он живет год. Эта зима стала для него первой на новом месте и началась «с неожиданных откровений».

— У нашего товарищества собственников заключен договор с «А-100 Комфорт», по которому организация должна следить за порядком в подъездах и квартале. Зимой, например, чистить снег. Однако убирают у нас крайне плохо. Были случаи, когда из-за снега машины не могли выехать со двора, — описывает ситуацию Максим. — Та же проблема и с наледью на пешеходных дорожках. Вместо того чтобы убрать, ее лишь посыпают песком с солью. Выглядит это неэстетично, для домашних животных некомфортно. Да и ходить по таким тротуарам небезопасно. Мы постоянно жалуемся председателю товарищества, пишем заявки в «А-100 Комфорт». В компании нам ответили: «У каждого свое понятие о чистоте».

— Неприятных ситуаций, связанных с некачественной работой «А-100-Комфорт» у нас много, но при этом мы обязаны оплачивать их услуги, — продолжает Максим и отмечает. — У меня, например, получается чуть более 55 рублей в месяц. По сути, это вторая жировка, которую мы получаем в дополнение к основной. Всего же в ЖК «Пирс» порядка 850 квартир. Итого — сумма немалая. Стоит вопрос: за что?

Как рассказывает собеседник, «А-100 Девелопмент» сейчас строит новый модный квартал ДЕПО. В среду, 9 февраля, мужчина с соседями стали оставлять в Instagram будущего ЖК комментарии, в которых интересовались: «В плане обслуживания там будет, как и в „Пирсе“?»

— Мы написали про нечищеный снег, переполненные собачьими отходами урны, — не скрывает эмоций собеседник. — И что же? На странице отключили комментарии. Но, надо отметить, на следующий день у нас в квартале началась суета: пригнали трактор, нашли людей — и все убрали.

«А еще нам обещали фонтаны, но они не работают»

Снег не единственная проблема, с которой, по словам Максима, они столкнулись. Следующая — вода в подвалах ситихаусов. Она, говорит собеседник, стоит минимум с лета. Причина всему, считают жители, грунтовые воды.

— «Пирс» по факту стоит на бывшем болоте, и такое стоило бы предусмотреть в проекте, — говорит собеседник и вспоминает, как летом спустился в подвал, чтобы посмотреть, что там и как. — Процентов 90 площади было затоплено. Вода стояла по щиколотку. Чтобы ее убрать, представители застройщика сделали дыры в полу и поставили насосы, но, как я понимаю, это помогло не везде. Осенью сотрудник «А-100 Девелопмент» закрыл подвалы. В некоторые из них до сих пор нельзя зайти. Нам говорят, что внутри все сухо, но как-то я не верю. По словам застройщика, сделана экспертиза, разработан план отвода воды из квартала, но реализация займет полтора года. Вот сегодня (разговор состоялся 11 февраля. — Прим. «Отражение») пробежался по некоторым подвалам. Где-то на входе так.

— После дождей постоянно стоит вода и на детских площадках, — продолжает собеседник. — Я говорил об этой ситуации с заместителем председателя нашего товарищества. Он объяснил, что под «Пирсом» закопаны горы строительного мусора и бетона, которые, собственно, и не пропускают влагу. Чтобы решить ситуацию, нужно прокопать дренаж и сделать отвод воды вокруг каждой площадки. Но застройщик этим не занимается. Лишь после двух лет жалоб с проблемой разобрались на центральной детской, а во дворах после ливней «детская территория» продолжает плавать.

В дождь, говорит собеседник, усугубляется ситуация и с лоджиями. Затекают они, делится наблюдениями Максим, во многих квартирах.

— Я уже год оставляю жалобы на ситуацию в моей квартире. Гарантийные рабочие приходят, замазывают щели, но окна все равно затекают. В последний раз лужи «стояли» в декабре. Я предложил вызвать независимых экспертов, которые должны были выявить брак. В итоге приехали представители фирмы, с которой, как я понимаю, у «А-100 Девелопмент» был договор на остекление, — вспоминает собеседник. — Решили, оставим этот вопрос до нормализации температуры, чтобы можно было выявить, где течет балкон.

Так, по словам Максима, затекают лоджии. Фото взято из блога «Отражение»

Еще одна важная вещь, которую жильцы с застройщиком не могут решить, — это вопрос по организации безопасного движения.

— Недалеко от центрального въезда в наш ЖК находится магазин. Из-за того, что водители, которые приезжают за покупками, паркуются прямо на въезде, движение там становится опасным, — описывает ситуацию Максим. — Мы как товарищество собственников обратились в ГАИ. Был разработан и утвержден план реорганизации движения в части парковок квартала. Одна из его составляющих — организация кругового движения.

По словам Максима, земля, на которой находится перекресток, принадлежит застройщику, поэтому по закону реализовывать проект должен «А-100 Девелопмент».

— Но они не захотели этим заниматься и предложили ТС сделать все самостоятельно. Для этого нам в виде спонсорской помощи выделили 5 тыс. рублей. Сейчас, как я знаю, отправлен запрос в исполком, решается, насколько законно, чтобы ТС взялось решать вопрос. Хотя товариществу собственников эта идея не нравится, — озвучивает позицию жителей Максим. — Мы не понимаем, почему застройщик не может сам все решить или, как вариант, передать землю в собственность ТС.

Несмотря на то, что на улице зима, не дают покоя жителям и летние проблемы. По словам Максима, одна из причин, почему он купил квартиру в «Пирсе», — это лазурный водный канал. Его, говорит, рисовали на всех баннерах и буклетах.

— Менеджеры по продажам говорили: будете там отдыхать, загорать. А что в итоге? Канал наполняют водой из Минского моря. Дня два-три она выглядит пристойно, а потом начинает цвести, зеленеть и вонять. Ее сливают, канал вручную чистят и так по кругу — не скрывает эмоций собеседник. — Прошлым летом хорошо если вода была в нем пару недель. Думаю, канал неправильно сконструировали. «А-100 Девелопмент», кстати, вызывали независимого эксперта. Нам показывали выдержки из его заключения. Его суть — канал стоит перестроить. А еще нам обещали фонтаны, но они не работают. И это совсем уже не удивляет.

По словам Максима, так выглядел их водных канал в конце лета — в начале осени. Красные стрелки к проблеме не относятся. Фото взято из блога «Отражение»

— Не подумайте, что я хочу жаловаться. О том, что купил квартиру в «Пирсе», не жалею, — итожит Максим. — Квартал отличный, люди прекрасные. Если бы застройщик выполнил свои обещания, а «А-100 Комфорт» научились качественно работать, было бы супер.

Застройщик: «Вопрос на контроле»

В компании «А-100 Девелопмент» пояснили, что «на сегодня тротуары, дорожки, парковки в квартале „Пирс“ расчищены». Данная работа, поясняют, проводилась постоянно, но не отрицают: действительно из-за перепадов температур в некоторых местах образовалась наледь.

— При таких условиях не представляется возможным одномоментно, то есть в течение короткого срока, расчистить от наледи все дорожки и тротуары, — отмечают в компании и детально останавливаются на других претензиях жителей.

В подвалах, поясняют, работы завершили осенью 2021-го. Был реализован ряд дополнительных технических решений, которые, говорят в компании застройщика, исключили скопление воды в помещениях, образование конденсата, а также способствуют удалению излишней влаги. Это, отмечают, не все. Дальнейшие проектные мероприятия предусматривают еще комплекс мер, которые помогут улучшить водный баланс на территории жилого квартала. О сроках их реализации, по словам представителя компании, жителям квартала сообщили еще в прошлом году.

— В настоящее время «А-100 Комфорт» еженедельно проводит очистку приямков и проверку дренажных насосов в подвалах. Осенью в квартале «Пирс» проходили совместные обходы с управляющим кварталом, в ходе которых любой житель мог поучаствовать в осмотре своего дома, — говорят в компании и поясняют: несмотря на то, что подвалы относятся к общему имуществу ТС, доступ туда ограничен. — Это запрещено действующими правилами и сделано, чтобы не допустить к техническим помещениям и инженерному оборудованию лиц, на которых не возложены соответствующие производственные и должностные обязанности.

Следующий пункт — схема дорожного движения на въезде в квартал. По словам представителей застройщика, ее изменение — инициатива жителей. То, что есть сейчас, строилось на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

— Квартал введен в эксплуатацию и передан на обслуживание ТС, поэтому все решения и реализация проекта находятся на стороне товариществ. Согласование с ГАИ было получено ТС 6 августа 2021-го. Компания «А-100 Девелопмент» готова выделить спонсорскую помощь с целью реализации проекта, о чем товарищества собственников были уведомлены , — отмечают в «А-100 Девелопмент».

Что же касается декоративного водного канала, то, как поясняют в компании, на покрытии, которое нанесли летом 2021-го на бетонную чашу, начали образовываться трещины и вздутия.

— Осенью был произведен спуск воды из канала, проведена чистка чаши. Работы по восстановлению покрытия будут возобновлены с наступлением благоприятных погодных условий весной-летом 2022 года. Вопрос на контроле у застройщика, — рассказывают в «А-100 Девелопмент». — Также отметим, что с правлением ТС «Пирс-1» и «Пирс-2» была проведена встреча в ноябре 2021-го, в ходе которой все эти вопросы и пути их решения

были озвучены членам правления и председателю ТС.

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