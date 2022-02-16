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Россию охватил бум финансовых пирамид

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  • 16.02.2022, 15:55
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Россию охватил бум финансовых пирамид

Количество сомнительных схем выросло в четыре раза.

Инвестиционная лихорадка охватившая россиян в 2021 году, когда число брокерских счетов на бирже перевалило за 17 миллионов, а число регулярно торгующих достигло 2 миллионов, привела к новому ренессансу рынка финансовых пирамид, пишет finanz.ru.

По итогам года ЦБ РФ выявил в стране 871 «субъект с признаками деятельности финансовых пирамид» - в 4 раза раза больше, чем в 2020-м, говорится в материалах регулятора.

Более 80% пирамид действовали в интернете, а каждая вторая (52,8%) привлекала средства в криптовалюте или рекламировала вложения в «несуществующие криптовалютные активы».

Злоумышленники вовлекали людей в свои схемы, играя на возросшем интересе граждан к финансовому рынку, пишет ЦБ: практически все они обещали потенциальным жертвам «помощь в инвестировании», нередко привлекая к рекламе «популярных блогеров» и используя как «приманку» бренды известных российских и зарубежных компаний.

«Зачастую мошенники, пользуясь недостаточной цифровой и финансовой грамотностью потребителей, предлагали им участие в «производстве криптомонет», «майнинге» с помощью мобильных телефонов», - говорится в релизе.

Организаторам пирамид удешевить создание новых и реанимирование старых проектов, отмечает регулятор: помогают соцсети и мессенджеры.

Ущерб от деятельности финансовых пирамид центробанк не называет, однако уже понятно, что речь идет о миллиардах рублей.

Например, ущерб от деятельности финансовой пирамиды Finiko МВД оценило в 1 млрд рублей, а от крупной теневой площадки из Кабардино-Балкарии, - в 911 млн рублей.

По предварительным оценкам МВД, за январь-ноябрь прошлого года россияне отдали 45 млрд рублей мошенникам, в том числе «телефонным».

Общее число компаний с признаками нелегеальной финансовой деятельности, по оценкам ЦБ, взлетело на 73% - 2679 субъектов. Более чем вдвое больше стало нелегальных профучастников рынка ценных бумаг (860), основную часть которых по-прежнему составляют «черные» форекс-дилеры (812).

Многие из них завлекают граждан, демонстрируя на сайтах зарубежные лицензии. Но проверка показала, что в большинстве случаев эти документы фиктивные.

На 15%, до 948 выросло число выявленных нелегальных кредиторов. Каждый третий из них «прикрывался» статусом микрофинансовой организации. Они «использовали его в своем наименовании либо публиковали на сайте недействующую лицензию Банка России», отмечает регулятор.

Менее 5% обнаруженных ЦБ «нелегалов» в итоге стали фигурантами уголовных дел (130). В еще 18% случаев были возбуждены административные дела (490).

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