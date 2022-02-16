Стол и стул Владимира Путина 4 Игорь Яковенко

16.02.2022, 16:02

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Игорь Яковенко

Как глава Кремля воплотил в жизнь сюжет романа Сорокина «Норма».

300 лет назад, в этот день 16 февраля 1722 года Петр I подписал "Указ о наследии престола", согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, а не по старшинству. Этим указом Петр достраивал свой самодержавный абсолютизм. Годом раньше Россия стала называться империей, еще раньше было ликвидировано патриаршество, а указом о престолонаследии Петр превращал сакральный акт передачи власти в продукт решения одного человека, воле которого в стране не могло противостоять ничто. Именно такую модель власти строит в России Владимир Путин.

Но в отличие от Петра, прорубившего своей диктаторской волей "окно в Европу", самодержавная воля Путина направлена в противоположном направлении. Он строит в России даже не "анти-Европу", а нечто весьма странное и чудовищное.

По данным телеграмм-канала Baza, которые подтверждает ряд других медиа, "все посетители Путина вынуждены несколько раз в неделю сдавать кал". Анализ нужно сдавать несколько раз в неделю, а сами карантинные меры перед визитом к главе государства для чиновников предусматривают крайне жесткий предварительный карантин — в администрации и ФСО есть сотрудники, просидевшие в изоляции почти весь прошлый год. Карантин они проводят в одиночных номерах. Можно только представить себе ту обстановку, в которой готовятся и принимаются решения, оказывающие влияние на судьбы миллионов людей не только России.

Возведение фекально-сортирной темы из некоего подвала общественного сознания, где она обычно пребывает, на уровень величественно-державной и государственно-патриотической риторики – это фирменный стиль Путина, который отличает его не только от всех его российских предшественников, но и от всех ныне живущих мировых лидеров.

Путин пришел к власти на обещании "мочить в сортире", превратил подмену баночек с мочой сотрудниками ФСБ в символ сочинской олимпиады, породил дипломатию использующую лозунг: "а нам насрать!" в суть внешнеполитического курса страны. И вот теперь анализ кала используется в качестве пропуска к первому лицу государства, то есть становится важным фактором государственной политики.

В романе Владимира Сорокина "Норма" советские люди в течение дня поедают ту самую "норму" — порцию спрессованных фабричным способом фекалий; поедание нормы воспринимается как неизбежный и обязательный долг, от которого никто не уклоняется. Тут, кстати уместен еще один, чуть подправленный путинский перл про "нравится-не нравится, жуй моя красавица".

Путин воплотил сюжет романа Сорокина в жизнь, сделал этот сюжет основой своей внутренней и внешней политики.

Два месяца Путин кормил США, НАТО, Европу брикетами спрессованных дипломатических фекалий, производство которых было поставлено в ведомстве Лаврова на поток. Шойгу по приказу Путина навалил все военное дерьмо России под дверь Украины, и при этом все российские спикеры в один голос вопили, что это дерьмо пахнет розами, что размахивание смертоносными железяками в сантиметре от носа Украины ничем ей не угрожает.

В данный момент актуальны два вопроса: является ли досрочное прекращение учений и частичный отвод войск тактической уловкой и второй вопрос - зачем Кремль инициировал в Госдуме обращение о признании "ЛДНР".

Ответ на первый вопрос, на мой взгляд, лучше всего дала "простодушная" Маргарита Симоньян, которая в последнее время успешно конкурирует с Соловьевым в борьбе за почетное звание лучшего ученика в путинской школе ненависти:

"Главное помнить, что от'езжающие танки с картинки, распространенной сегодня Минобороны, в случае необходимости едут обратно ровно с такой же скоростью".Конец цитаты.

Спасибо, Маргарита Симоновна, помним.

Как сообщает РИА Новости, "президент России Владимир Путин будет решать вопрос о признании самопровозглашенных республик Донбасса исходя из того, как решается проблема региона. По мнению главы государства, еще не до конца реализованы возможности по исполнению минских соглашений об урегулировании конфликта. В то же время Путин отметил, что депутаты Госдумы, которые приняли обращение с призывом признать ЛНР и ДНР тонко чувствуют избирателей. Москва, добавил президент, будет действовать на украинской границе в соответствии с обстановкой".

В переводе на человеческий язык это означает, что Путин использовал картонных дурилок из Госдумы для фона, как подставку для микрофона, в который он сделал свое заявление, суть которого проста: "русский народ, настроение которого "тонко чувствуют избиратели", умоляет меня признать "ЛДНР". Я уважаю чувства народа, но мне нужна вся Украина, а в перспективе вся Европа и весь мир, который обречен стать русским".

Хотя весь путинский режим настроен на производство сорокинской субстанции, но есть два его специализированных подразделения, для которых это производство является профильным. Это российский МИД и государственные медиа.

Российский телевизор – главный производитель сорокинской "нормы"

Российские государственные СМИ представляют собой механизм по производству стпрессованных фекалий и добровольно-принудительному кормлению ими российской популяции. Во вчерашнем эфире "60 минут" рекордсменом по производству "нормы" стал "экономист" Михаил Делягин. Сначала "экономист" Делягин довольно долго и уныло хоронил Запад, предрек, что до мая текущего года произойдет "конец рыночной экономики как таковой", затем переключился на Украину и сообщил:

"Восемь лет мы выкармливали бешеных собак, и думали, что они нас не искусают. Но бешеная собака вас все равно искусает, если вы ее не усыпите".

С учетом того, что в программе „60 минут" никто не обсуждал проблему безнадзорных животных, а речь шла исключительно об Украине. Очевидно, что "бешеные собаки", которых надо усыплять – это украинцы. Ну а для тех, кто не понимает тонкие намеки, Делягин открытым текстом сообщил, почему именно украинцы являются народом неполноценным и не заслуживающим сочувствия:

"Украинский язык конструировался специально так, чтобы на нем нельзя было абстрактно мыслить". Конец цитаты.

В данном случае бессмысленно адресовать таких как Делягин к украинским ресурсам, где идет обсуждение сугубо философских проблем на украинском языке – делягины там все равно ничего не поймут, даже если воспользуются гугл-переводчиком. Проблема в том, что на главном государственном канале РФ открыто и вольготно орет нацист Делягин, а фашисты все равно в Украине.

Тут, кстати некоторые российские правозащитники попросили главу думской комиссии по этике Терешкову дать оценку словам депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который угрожал убийством семье бывшего судьи Сайди Янгулбаева. Можно было бы присовокупить к этой просьбе пожелание дать оценку нацистским высказываниям депутата Делягина. Но вот беда: думская комиссия по этике еще ни разу не собиралась после избрания нового состава нижней палаты. Глава комиссии Валентина Терешкова не проводила даже установочного заседания. Видимо, все попытки объяснить Терешковой что такое этика успехом не увенчались. Возможно, ей стоит выучить украинский для того, чтобы ей стали доступны столь абстрактные понятия?…

В отличие от МИДа и телевизора, российские суды производят не только сорокинскую "норму". Но когда дело касается политических процессов и особенно Навального, тут суд успешно конкурирует с телевизором и российской дипломатией.

Гособвинителю по новому делу Навального предоставили госзащиту. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Там сообщили, что госзащита предоставляется "всегда в случае существования угрозы безопасности. Трудно сказать, какая опасность нависла над головой человека, который решил войти в истории, обвинив другого человека в том, что тот украл деньги, которые ему пожертвовали на борьбу с коррупцией. Причем кража заключалась в том, что он на эти деньги боролся с коррупцией. О чем знает весь мир. Кроме, видимо, российского суда и правоохранителей. Угроза для них, несомненно, есть. Только от нее не избавит путинская госсзащита. Это угроза предстать перед настоящим судом за заведомо неправосудные решения, за превращение суда и следствия в инструменты политической расправы…

Словосочетание "персоналистский режим" у многих, в том числе и у меня, вызывает негативную реакцию. Но персоналистские режимы на то и персоналистские, что их конкретное наполнение зависит от персоны, личности диктатора, которая задает режиму не только вектор, но и стиль правления, который имеет на меньшее значение для современников, чем вектор. Поскольку вектор – это про будущее, а стиль – про настоящее. Персоналистский режим абсолютного самодержавия Петра Первого, несмотря на всю кромешность и самодурство Петра Алексеевича, был не только по вектору направлен на европеизацию России, но и по стилю вбирал в себя стремление диктатора как-то облагородить страну, пусть и дикими методами. Персоналистский режим Ли Куан Ю стал для Сингапура счастливым билетом в мир процветания и господства права. Что же касается путинской России, то этот персоналистский режим впитал в себя все худшее в человеческой природе: безудержную вороватость, тотальную лживость, зависть, трусость, презрение к человеческой жизни и склонность к убийствам из-за угла. Ну, а сортирно-фекальная тема, которая стала фактически мейнстримом путинской политики – это уже тот бонус, та ароматическая добавка, которая придает путинскому режиму специфический, характерный только для него вкус. Полагаю, что нигде в мире стол и стул руководителя страны не становились ее символами…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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