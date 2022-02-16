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Власти Бельгии заявили о возможности введения 4-дневной рабочей недели

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  • 16.02.2022, 16:06
Власти Бельгии заявили о возможности введения 4-дневной рабочей недели

Для перехода на такой режим работы потребуется согласие работодателя.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо анонсировал реформу на рынке труда, которая должна быть проведена с "учетом уроков" пандемии коронавируса. Пакет мер "предусматривает большую свободу и большую гибкость для сотрудников, чтобы они могли лучше сочетать личную жизнь и работу".

Так, при желании можно будет отрабатывать больше часов в течение дня, чтобы получить дополнительный выходной. Таким образом, люди смогут работать четыре дня в неделю, находясь на полной ставке, пишет РИА Новости. Для перехода на такой режим работы потребуется согласие работодателя, а отказ должен быть мотивирован.

Цель правительства - добиться 80 процентов занятости в Бельгии к 2030 году против 71 процента в настоящее время. В числе мер: улучшение условий труда, повышение привлекательности непопулярных профессий, помощь в поиске новой работы и пр. Предложенную реформу должны утвердить парламент и профсоюзы.

Напомним, с 1 февраля бельгийский трудовой кодекс пополнится новой нормой. Отныне начальникам в нерабочие часы нельзя позвонить своему сотруднику по служебным моментам. А за самими подчиненными закрепили "право на отключение" - они официально могут не брать трубку и не отвечать на почтовые сообщения.

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