За нашу свободу!
- Telegram-канал «Баста!
- 16.02.2022, 16:08
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Мы обязательно должны отстоять этот выбор до конца.
Нет времени впадать в уныние и депрессии. Нет времени решать проблемы по отдельности, ведь объединяет нас одна проблема — шайка преступников, незаконно удерживающих власть. Именно от решения этой проблемы зависит личное счастье каждого.
Каждую семью в стране тем или иным образом коснулись синие пальцы узурпатора. Чьи-то друзья или родственники сидят в плену. Чьи-то — не могут обнять своих близких, потому как вынуждены были покинуть родной дом, чтобы избежать лукашистких репрессий. А кто-то и вовсе погиб за нашу свободу.
Нельзя простить ему всех преступлений. Миллионы больших сердец прокричали узурпатору «Уходи!»
Миллионы сделали свой главный выбор — «За перемены!»
И мы обязательно должны отстоять этот выбор до конца. Мы все еще есть друг у друга!
Жыве Беларусь!
Telegram-канал «Баста!