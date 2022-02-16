За нашу свободу! Telegram-канал «Баста!

16.02.2022, 16:08

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Фото: charter97.org

Мы обязательно должны отстоять этот выбор до конца.

Нет времени впадать в уныние и депрессии. Нет времени решать проблемы по отдельности, ведь объединяет нас одна проблема — шайка преступников, незаконно удерживающих власть. Именно от решения этой проблемы зависит личное счастье каждого.

Каждую семью в стране тем или иным образом коснулись синие пальцы узурпатора. Чьи-то друзья или родственники сидят в плену. Чьи-то — не могут обнять своих близких, потому как вынуждены были покинуть родной дом, чтобы избежать лукашистких репрессий. А кто-то и вовсе погиб за нашу свободу.

Нельзя простить ему всех преступлений. Миллионы больших сердец прокричали узурпатору «Уходи!»

Миллионы сделали свой главный выбор — «За перемены!»

И мы обязательно должны отстоять этот выбор до конца. Мы все еще есть друг у друга!

Жыве Беларусь!

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