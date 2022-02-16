The Washington Post: Байден загнал Путина в тупик 5 16.02.2022, 16:15

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Но самая сложная часть еще впереди.

Президент США Джо Байден в своем выступлении, посвященном ситуации вокруг Украины, призвал к деэскалации противостояния с Россией. Это произошло после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Москва готова продолжить переговоры, приводит статью издания The Washington Post «Зеркало недели. Украина».

«Соединенные Штаты продолжают верить, что дипломатия и деэскалация являются лучшим путем вперед, но готовы к любому сценарию», – сказал Байден.

Белый дом подтвердил, что «Соединенные Штаты остаются открытыми к дипломатии высокого уровня в тесной координации с союзниками, опираясь на многочисленные дипломатические шаги, предложенные Америкой и союзниками России».

Непонятно, почему Байден выбрал именно этот момент для выступления, но можно предположить, что он хотел ответить Путину на его заявление о готовности к переговорам. США теперь должны поддерживать сложный баланс: выглядеть открытыми для переговоров, но оставаться решительными.

Байден повторил, что хотя американские войска не пойдут воевать в Украину, Соединенные Штаты будут отвечать на потенциальное вторжение России жесткими санкциями. Он также дал понять, что США будут защищать всех союзников по НАТО в соответствии с условиями коллективного договора Альянса.

«Если Россия продолжит давление, мы объединим мир, выступая против агрессии. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести мощные санкции в отношении экспортного контроля, включая действия, которые мы не предпринимали, когда РФ аннексировала Крым», - пообещал Байден.

Президент США также обращался к россиянам, уверяя, что Америка не является их врагом.

«В эпоху информационной войны публичные заявления играют ключевую роль», – сказал аналитик Брайан Катулис из Института Ближнего Востока.

Он добавил, что заявление Байдена было сделано «за несколько часов до момента, когда США думали, что может произойти вторжение».

Байден сказал, что этот вопрос касается не только Украины.

«Это о том, во что мы верим», - сказал он.

Президент США подчеркнул, что соседи России должны сохранять свою территориальную целостность и каждая страна должна иметь возможность выбирать самостоятельно, в какие международные организации вступать.

Байден, возможно, хотел повторить эти яркие слова, учитывая нечеткие заявления канцлера Германии Олафа Шольца после встречи с Путиным. Заявления Шольца звучали так, словно он хотел «официально оформить» отказ Украины от членства в НАТО.

Бывший чиновник Госдепартамента США Макс Бергманн считает, что у Байдена было три причины выступить с речью.

«Во-первых, президент хотел подготовить американскую общественность к тому, что нам, возможно, придется терпеть некоторые экономические расходы, чтобы поддерживать демократические принципы. Во-вторых, Байден хотел объяснить миру, что Россия агрессор и что США хотят дипломатии и переговоров, а если начнется война, это станет решением Путина. И наконец Байден пытался предупредить Путина, чтобы он не вмешивался в дела НАТО, и сделал серьезные предупреждения о кибератаках против Соединенных Штатов», - говорит Бергманн.

Майкл Макфол, занимавший должность посла США в России во время администрации Барака Обамы, оценил комментарии Байдена как «четкое и сильное утверждение о том, что означает российско-украинский кризис для Соединенных Штатов».

В ближайшие дни мы увидим, действительно ли Путин готов к деэскалации и использует ли РФ предложенное «пространство для отступления». Если вместо этого Путин решит начать кровавую войну, это будет не из-за отсутствия ясности или дипломатических усилий со стороны Байдена, резюмирует издание.

Наступила не война и не мир, а мировойна, когда все более непонятным становится завтрашний день. Волны от нее разошлись по всему миру: десятки и сотни выступлений заполонили медиа. Запад обсуждает возможность «помочь» Путину выйти из агрессивной позиции без потери лица. И это тоже важно, чтобы не увеличивать градус противостояния. Но Мюнхен показал тщетность такой стратегии.

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