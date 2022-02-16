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Белорусский мужской фристайл вторые Игры подряд без медалей

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  • 16.02.2022, 16:18
Белорусский мужской фристайл вторые Игры подряд без медалей
Станислав Гладченко
Фото: AFP

Гладченко стал предпоследним в финале.

После вторничной квалификации в мужском фристайле остался один беларус – с 12-м результатом в финал на 12 участников прошел Станислав ГладченкоМаксим Густик стал 20-м, а Павел Дик – 22-м из 24 участников. Макар Митрофанов вообще не вышел на старт из-за полученной на тренировке травмы, сообщает tribuna.com.

Финалы у мужчин ничем не отличались от женских. В первом финале все 12 фристайлистов исполняли по два прыжка, после чего отбирали по лучшим попыткам шестерку на второй финал, где за один прыжок определяются медалисты.

В первой попытке 27-летний Гладченко выбрал к исполнению Back Full-Double Full-Full. Такую фигуру выбрали еще семь фристайлистов, скромнее – только американец Эрик Логран. Станислав, идущий на 21 месте в мировом зачете, довольно чисто выполнил стартовый прыжок, чем по баллам повторил свой лучший результат в квалификации – 115.93. Спортсмены за ним в большинстве исполняли свои попытки уже без больших помарок, как в квалификации, и жестко почти не приземлялись. После первой попытки баллов Гладченко хватало на девятую позицию.

На вторую попытку Гладченко, как и еще девять фристайлистов, заявил чуть более сложный Back Double Full-Full-Full. Правда, в текущем сезоне на соревнованиях Станислав еще не исполнял эту фигуру. Чтобы пробиться в медальный финал, Гладченко было необходимо исполнять заявленный прыжок на десяток баллов лучше прежнего. Не удалось – при довольном чистом исполнении судьи поставили беларусу 116.29 балла, чем официально оформили его невыход в решающую стадию. Далее Гладченко еще и обогнали двое конкурентов – таким образом, в итоговом протоколе он стал 11-м.

Четыре года назад Станислав также стал лучшим из беларусов, когда в решающем финале пошел ва-банк ради медали, не справился и занял там последнее, итоговое шестое место. Таким образом, в мужском фристайле Беларусь вторую Олимпиаду подряд остается без медалей – до этого они беспрерывно приходили в копилку с 1998 года.

Интересно, в решающем финале из шести человек, где все делали один прыжок на медали с нуля, с нервами справился лишь победитель Ци Гуанпу – китаец набрал 129 баллов. А вот для серебра хватило прыжка уровня Гладченко – украинец Александр Абраменко набрал 116,5 балла. Бронзовый результат в итоге и вовсе оказался ниже, чем у беларуса – медаль взял россиянин Илья Буров со 114,93 балла. Но для того, чтобы оказаться в решающей стадии, все они набирали гораздо больше баллов – так что их триумф несправедливым назвать нельзя.

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