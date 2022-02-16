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На YouTube-канале Академии управления при Лукашенко выложили клип на песню «Перемен»

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  • 16.02.2022, 16:31
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На YouTube-канале Академии управления при Лукашенко выложили клип на песню «Перемен»

Видеофакт.

На YouTube-канале Академии управления при президенте выложили клип на песню «Перемен» с участием Маргариты Левчук и «диджеев перемен», сообщает телеграм-канал «Выборы видишь?».

Протестные видео на канале публикуют с 31 декабря: там уже появились видео проекта Вадима Прокопьева «Радио Гаага» и прослушка от киберпартизан.

Кстати, сайт академии, впервые взломанный 11 ноября 2021 года, и сейчас показывает заглушку, посвященную Роману Бондаренко.

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