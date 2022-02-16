Украинская певица после скандала отказалась от участия в «Евровидении»2
- 16.02.2022, 16:23
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Она внесена в базу «Миротворца».
Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру и не поедет на «Евровидение», пишет unian.net.
Alina Pash 12 февраля победила в финале нацотбора на «Евровидении». Сразу после оглашения результатов начал разгораться скандал. В частности, фавориты зрителей Kalush Orchestra заподозрили организаторов в нечестном подсчете голосов.
Позже стало еще горячее: в сети напомнили, что Алина Паш внесена в базу «Миротворца» за незаконное посещение оккупированного Крыма в 2015 году.
Поэтому артистка попросила своих представителей предоставить «Суспильному» справку о законности посещения полуострова. 15 февраля в Госпограничной службе Украины заявили, что не выдавали певице этот документ, то есть он фейковый. Кроме того, Паш сама запросила справку у пограничников.