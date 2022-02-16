ЕС призывает власти Беларуси освободить философа Владимира Мацкевича 1 16.02.2022, 16:37

Владимир Мацкевич

Философ вторые сутки держит сухую голодовку.

Евросоюз призывает власти Беларуси освободить философа Владимира Мацкевича, сообщает сайт euroradio.fm. С заявлением выступил специальный представитель EC по правам человека Иман Гилмор. Он напомнил, что Мацкевич голодает за решеткой уже 13-й день, со вторника держит сухую голодовку. "Я призываю немедленно и безоговорочно освободить Владимира Мацкевича и всех политических заключенных в Беларуси, число которых достигло 1061", — пишет Гилмор.

Также с призывом освободить Мацкевича выступили дипломатические представительства европейских стран в Беларуси. "Основные свободы должны быть обеспечены. Освободите Владимира!" — говорится в заявлении, опубликованном Представительством е в Беларуси.

Владимир Мацкевич уже полгода за решеткой. В прошлом году ему предъявили обвинение в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". Политзаключенный требует, чтобы его выпустили под подписку о невыезде, завершили следственные действия и назначили дату суда. Правозащитники признали Мацкевича политзаключенным. Его содержат в СИЗО № 1 в Минске.

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