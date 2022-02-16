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Все еще смешно?

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 16.02.2022, 16:45
  • 2,058
Все еще смешно?

Российскую «вату» разворачивает прямо-таки как флюгер вслед за кремлевским ветром вокруг Украины.

Сначала она чуть ли не предвкушала, ну когда же «Россия-матушка», согнавшая войска к украинской границе, «вдарит по киевской хунте» и ВСУ с ее «деревянными автоматами». Потом вся эта братия начала обвинять сам же Запад в эскалации конфликта и нагнетании истерии, потому что США и НАТО в ответ поставили Украине оружие, перебросили военных и предупредили, что Москва может напасть в любой момент.

Когда западные лидеры принялись судорожно переговариваться с Путиным, и тот вроде как начал частичный отвод войск, запутинцы стали потешаться над опасениями Запада и Украины по поводу вторжения РФ. Над заявлениями США о скором начале войны, над эвакуацией дипмиссий, над публикациями в западных СМИ планов ударов РФ. Последнее время «Ч» было «назначено» как раз на 16 февраля. Зеленский даже утвердил его Днем единения. Мол, вы о чем? Кому такое в голову могло прийти? «Мыжбратья». Вы сами все придумали - сами себя и всех накрутили. А это были просто «плановые учения».

Сейчас «вату» «развеселила» бульварная The Sun, которая исправила статью с датой начала войны 16 февраля. А в другой написала, что Латвия, Литва и Эстония, могут стать следующими жертвами агрессии Путина. Таблоид отмечает, что РФ уже осуществляла захват территорий в Крыму и Грузии в «стиле Гитлера», а действия Путина сопоставимы с теми, что практиковал Третий Рейх перед Второй мировой.

А что, совсем не похоже на повтор в виде фарса? Западные пляски вокруг Путина – на Мюнхен-38. Беларусь на Аншлюс Австрии? Претензии к Украине – на защиту «германского мира» в Чехословакии? Опасения стран Балтии (у них еще и свой опыт 1940-го) на Польшу 39-го?

Все еще смешно?

Тогда давайте «посмеемся» еще над одной статьей – идеолога проекта «Новороссия» по расчленению Украины, экс-советника Путина Владислава Суркова. Он периодически просится обратно «за зубцы», формулируя концепции, очевидно, призванные найти отклик в голове царя – типа «суверенной демократии», «духовных скреп», «глубинного народа».

На этот раз про любимую Путиным Real Politik и реваншизм. Основной тезис: России «тесно и скучно» в границах «похабного» Брестского мира, по которому она лишилась стран Балтии, Украины и Беларуси. Да, во времена СССР она их вернула, но после 1991-го, «не проиграв войны и не заболев революцией», «вновь была оттеснена обратно в границы этого «похабного мира» в результате «какой-то смешной перестройки» и «какой-то мутной гласности». Кремлевский отставник напоминает шефу, что «западная граница нынешней России почти буквально совпадает с той линией ограничения, на которую в 1918 г. малодушно согласились большевики после предъявления германского ультиматума». И в финале ведро бальзама: «Впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной. Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко...и немыслимо оставаться России в границах похабного мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный».

Короче, «Обязательно бахнем и не раз — весь мир в труху. Но потом». Не сегодня. «Войны в Европе редко начинаются в среду». Это типа шутка от постпреда в ЕС Чижова.

А вам весело?

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