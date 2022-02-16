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Кардиологи назвали пять основных способов сохранить свое сердце здоровым

  • 16.02.2022, 16:56
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Кардиологи назвали пять основных способов сохранить свое сердце здоровым

Человек может самостоятельно влиять на здоровье важного органа.

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний традиционно считается одной из самых высоких в мире.

Между тем, даже при относительно слабом здоровье человек может самостоятельно влиять на здоровье своего сердца, пишет inc-news.ru.

Как рассказали британские ученые-кардиологи, сегодня болезни сердца стремительно молодеют, и в кардиологических клиниках все чаще можно увидеть пациентов среднего и даже совсем юного возраста.

Конечно, у кого болезни врожденные или приобретенные теми или иными обстоятельствами. Однако, чаще всего люди сами виноваты в своих сердечных проблемах.

Исходя из результатов исследований, британские специалисты назвали пять основных факторов, которые помогут сохранить здоровье сердца на протяжении всей жизни.

В первую очередь полый отказ курения. Во-вторых, вести активный образ жизни. Третьим помощником станет спорт или просто ежедневные физические нагрузки.

Помимо этого, необходимо сбалансировать свой рацион, избегая тяжелой и вредной еды. И, наконец, забыть в своем питании про «белую смерть» - так называют всем известную соль.

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