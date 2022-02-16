«Постоянные драки, выяснения отношений как между российскими военными, так и с белорусскими» 2 16.02.2022, 17:19

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иллюстрационное фото

Что происходит на военных учениях в Беларуси.

«Ни один российский военнослужащий и ни одна единица боевой техники из РФ не останутся на территории Беларуси после завершения совместных учений», именно так на сегодняшней пресс-конференции заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

Это, кстати, что-то новенькое, поскольку ранее про технику так не заявляли – ее собирались выкупить за российские же кредиты. Но главное не это, даже если не брать в расчет геополитику с общей напряженностью то, кажется, одной из причин этого все же является поведение российских военнослужащих в ходе «Союзной решимости – 2022».

Не знаю, но я бы после всего происходящего сделал все возможное, что бы как ни крути, а иностранный воинский контингент покинул территорию нашей страны, пишет Юрий Бараневич для сайта «БП».

Главных проблем видится две: специфическое поведение «людей, едущих на войну» и не менее «удивительные» порядки в «диких» местах, из которых часть российских военнослужащих прибыло, что резко диссонирует с реальностями Беларуси.

В качестве примера можно привести недавний скандал в городе Юрга Кемеровской области где контрактников обложили данью, и это далеко не первый случай. А сколько в ВС РФ проблем с «дедовщиной», расстрелами сослуживцев и прочими не самыми приятными вещами происходит, сосчитать невозможно – и это все они сейчас «тянут» в нашу страну.

Нет, не потому, что они плохие, просто «традиции» такие и по другому просто не могут. И это все, кроме белорусских военных, уже более месяца могут лицезреть и простые гражданские люди, психика которых не такая устойчивая как уже видавших многое служивых, но и для них большинство вещей – шок.

Кроме описанного в предыдущем материале, первое, что бросается в глаза это появление в продаже с рук на руки сухих пайков российского образца, причем в основном их меняют по бартеру на алкоголь, который несмотря на все усилия российского командования, «льется рекой» и как следствие – постоянные драки, выяснения отношений как между российскими военными, так и с белорусскими. Да, поставляемый местными барыгами алкоголь, мягко говоря, далеко не всегда качественный, однако и «клиенты» не требовательные, и это просто чудо какое-то, что на данный момент случаев отравления им не зафиксировано ну или просто такая информация не просочилась в СМИ.

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