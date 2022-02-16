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«В тот день мало кто узнал, что произошло»

  • 16.02.2022, 17:28
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«В тот день мало кто узнал, что произошло»

Как Литва провозгласила независимость.

Ровно 104 года назад в небольшой комнате арендованной квартиры в центре Вильнюса двадцать мужчин подписали акт о независимости Литвы, пишет lrt.lt. Место, можно сказать, было случайным: у «Совета Литвы» или «Тарибы» в первое время не было своих помещений: так вышло, что в ту неделю они собирались в нынешнем «Доме сигнаторов», где был подписан документ, заложивший основу литовской государственности.

А вот объявление независимости назвать случайным нельзя: предпосылки к провозглашению независимой Литвы назревали долго, и огромную роль в этом процессе сыграли подпольные книги, эмигранты, голод и особый характер литовцев: «настойчивый», — говорит старший музеевед «Дома сигнаторов» Вилма Букайте.

Все началось с запрета литовской печати

После восстания 1963-64 годов генерал-губернатор Северо-Западного края и командующим войсками Виленского военного округа Константин Кауфман запретил печать литовских изданий латинско-польскими буквами. Это стало большим ударом по культуре края и по его просвещению.

«Но то, что запрещают, становится дороже, вот такой парадокс», — рассказывает старшая сотрудница музея «Дом сигнаторов» Вилма Букайте.

Первыми мирный протест начали католические священники. Они хотели молиться так, как привыкли, и сопротивлялись насаждению православия. Именно духовники начали издавать в Пруссии религиозные книги, которые позже распространяли в Литве. С развитием движения в Пруссии начали издавать не только религиозную литературу на литовском: появились газеты, календари, и даже первый журнал о культуре.

Сеть распространителей получила название книгоношей — люди проносили запрещенную литературу через границу, прятали ее в своих домах и распространяли среди жителей. Книгоноши с виду были простыми людьми.

Благодаря такой маскировке движение книгоношей росло, хотя и было рискованным занятием: до 1904 года, пока действовал запрет, более 3000 человек были задержаны за доставку запрещенной литературы. Более 160 из них выслали в Сибирь, около 40 оказались в тюрьме.

Но были и те, кто благодаря развитию литовской печати получили новый социальный статус и стали местными знаменитостями. Запрет литовской письменности стал катализатором, из-за которого местная культура развивалась очень быстро: за какие-то пару десятилетий сформировался класс интеллигенции, которая вышла именно из сословья крестьян.

«Если мы говорим о подписантах Акта о независимости Литвы, то 16 из 20 человек вышли из крестьянства», — говорит Вилма Букайте.

Культурным центром тогда была Южная Литва: в этом регионе хорошие земли, и он расположен недалеко от Германии. В регионе было достаточно много образованных людей, которые чаще всего выбирали право и медицину. «Все очень просто: юристы и доктора сами могли выбирать место, где они хотят работать, а литовские молодые интеллигенты хотели вернуться работать на родине, так что эти профессии были самыми популярными», — объясняет Вилма Букайте.

К концу 19 века в Мариямполе сложилась группа из активных врачей, юристов и священников, которые начали думать о культурной и политической самостоятельности — эти вопросы обсуждались в том числе в прессе.

Забавный факт: когда в 1904 году российские власти отменили запрет на литовскую печать, некоторые участники подпольных изданий расстроились: теперь они должны были согласовывать тексты, проходить цензуру, и свобода мысли будет ограничена.

Но, конечно, сама возможность издавать газеты большими тиражами без препятствий была прорывом.

Восстание 1905 года на территории Литвы имело особые социальные последствия. Во время революции люди в деревнях, городках сместили приезжих чиновников и учителей начальных школ. Когда прежнюю власть удалось восстановить, последовали жесткие репрессии.

Но идея самоуправления, собственного выбора местной власти осталась в памяти людей. Идея независимости получала все большее распространение. Конечно, разные люди видели независимость по-разному: кто-то выступал за мягкие действия и за достижение автономии в составе Российской империи, а кто-то поддерживал более жесткую идею о полной независимости.

Эмиграция как источник денег и идей

Потрясения конца 19 — начала 20 веков замедлили экономическое развитие края. Огромное количество жителей нынешней территории Литвы эмигрировали в поисках заработка: в 1899-1915 годах уехали более 250 000 жителей нынешней территории Литвы, в 1907 году край покинули еще 25 тысяч человек.

Литовская диаспора за границей оказалась очень важным звеном в достижении независимости: литовцы собирались в клубы и организации, присылали деньги в Литву, издавали литовскую прессу и книги. В США правила были очень простыми — плати деньги, и издавай что угодно. В экспозиции музея среди книг того времени на литовском языке — сборник сказок о чертях, национальные песни и даже методы статистики.

После восстания 1905 года император смягчил указы о создании организаций и культурно-просветительских обществ. В Вильнюсе появилось огромное число сообществ, и эта деятельность притягивала сюда молодежь: здесь работали объединения, издавались газеты.

«Если раньше идея независимости обсуждалась в формате «когда-нибудь», то с началом первой мировой войны все громче стали звучать идеи о том, что литовскому народу надо объединяться, а немецкую оккупацию обсуждали уже не только в частных разговорах, но и публично», — говорит Букайте.

Развал империй открыл «окно возможностей»

Первая мировая война была очень трудной для местного населения. Сильнее всего пострадало бедное население, с которого и взять было нечего. Немецкие солдаты позволяли себе очень много злоупотреблений. Иллюзии о том, что немцы вытеснили русских, и жить будет лучше, растаяли очень быстро. «Это время было очень драматичным. Край стал очень бедным, литовские интеллигенты пытались по-своему сопротивляться: писали грамоты с упреками и призывами остановить беспредел», — рассказывает Вилма Букайте.

Интеллигенты, чувствовавшие ответственность за литовский народ, создали «Общество помощи потерпевшим в войне», которое расположилось в арендованной квартире, где позже был подписан Акт о независимости Литвы.

Общество собирало деньги у диаспор за границей, получало помощь от нейтральных государств и содержало приюты для детей, учредило литовскую гимназию, помогало одиноким старикам и больным людям.

«Документы показывают, что с деньгами всегда были проблемы, общество постоянно было на грани банкротства, но все-таки как-то выруливало и продолжало помогать», — говорит сотрудница музея.

Например, будущий президент независимой Литвы Александрас Стульгинскис руководил огородами общества, в которых выращивались овощи, чтобы помочь опекунам и сотрудникам спастись от голода. Сейчас его именем назван аграрный университет в Каунасе.

Со временем при обществе образовалась небольшая группа, которая проводила политические встречи. К 1916-17 годам кружок разросся до примерно 20 человек, где интеллигенция обсуждала будущее Литвы, ее границы. Параллельно в Германии начались дискуссии о том, что делать с занятыми территориями.

Были амбициозные планы включить их в состав Германии, поэтому в 1917 году оккупационная власть разрешила литовцам провести съезд в Вильнюсе, где был сформирован Совет — «Тариба».

«По замыслу немцев, его единственной функцией должно было стать заявление о желании войти в состав Германии. После этого можно расходиться. Но не на тех напали», — рассказывает Вилма Букайте.

Литовцы предложили самостоятельно выбрать членов «Тарибы», и в 1917 году в нынешнем здании Русского драматического театра Литвы прошел съезд. Баллотировались примерно 220 человек. «Все они поддерживали независимость, хотя и видели дорогу к ней по-разному», — говорит сотрудница музея.

В декабре 1917 года «Тариба» приняла декларацию о восстановлении независимости Литвы и «вечных союзных связях Литовского государства с Германией». Четыре члена Совета — Вилейшис, Кайрис, Нарутович и Смильгявичюс — тогда проголосовали против.

В январе 1918 они начали настаивать на варианте акта независимости, утверждавшего свободу Литвы от каких-либо союзных обязательств и представлявшего Учредительному сейму решение судеб государства. Среди членов «Тарибы» начались споры, а будущий президент Антанас Сметона даже временно покинул пост председателя.

В итоге 16 февраля 1918 года в здании «Общества помощи жертвам потерпевшим в войне» все 20 членов «Тарибы» подписали Акт о независимости. Об этом они сообщили в газете «Летувос айдас» — Акт был отпечатан отдельным листом, не дожидаясь цензуры. Работники редакции унесли напечатанные номера и маленькие листики с текстом документа до вердикта цензуры, предчувствуя, что она не пропустит публикацию документа.

Немного позже пришел цензор с перечеркнутым первым листом особого номера. Отпечатанный документ разошелся по Литве, но количество экземпляров было ограничено.

«Я думаю, что в тот день только узкий круг людей узнал, что случилось. Но этот документ — это основа литовской государственности. Именно на его основании была восстановлена независимость Литвы в 1990 году», — поясняет Вилма Букайте.

«Знают Басанавичюса и Сметону, с остальными только знакомятся»

Акт о восстановлении Независимости Литвы подписали 20 человек. Вилма Букайте признается: если попросить назвать несколько подписантов, люди сразу вспоминают о Йонасе Басанавичюсе и Антанасе Сметоне. Об остальных подписантах Акта знают не так много, но «Дом сигнаторов» на протяжении 20 лет работает над тем, чтобы это исправить.

«Эти люди были знакомы между собой, у них были свои разногласия, общие вечеринки, кто-то дружил, а кто-то относился друг к другу с неприязнью, но они умели работать вместе и договариваться», — рассказывает работница музея.

После провозглашения независимости Литвы судьба подписантов акта сложилась по-разному: кто-то построил политическую карьеру, кто-то выбрал простую жизнь, кого-то после оккупации Литвы ждала эмиграция, а кого-то убили в советских лагерях.

Йонас Басанавичюс

Йонас Басанавичюс поставил первую подпись под Актом о восстановлении Независимости Литвы. Он был доктором и долгое время проработал в Болгарии, где даже в городе Ломе открыл самый современный по тем временам госпиталь. В Болгарии в него стреляли — до сих пор неизвестно, был ли стрелявший сумасшедшим или пытался убить Басанавичюса по политическим причинам.

Басанавичюс ходил с тростью, некоторые из них сейчас хранятся в Доме сигнаторов. В одной из его тростей спрятан нож: так Басанавичюс чувствовал себя безопаснее после нападения. В Болгарии он приютил сову: птица прилетела к нему на балкон. Однажды сова украла у соседей курицу, и ее убили. Доктор сделал чучело совы, которое хранится в Доме сигнатаров. Он был редактором и одним из активных сотрудников первой литовской общественно-литературной газеты «Аушра». Басанавичюс был основателем и до смерти оставался председателем «Литовского научного общества». В 75 лет Басанавичюс умер в Вильнюсе, который тогда входил в состав Польши.

Салямонас Банайтис

Салямонас Банайтис с ранних лет работал на семейной ферме после смерти отца и брата. В 1905 году он первым основал типографию в Каунасе и до 1918 года издал почти 400 книг и 10 периодических изданий на литовском языке. После обретения Литвой независимости он стал одним из основателей правого экономического и политического союза литовских фермеров и нескольких предприятий. Банайтис умер в Каунасе в возрасте 66 лет.

Миколас Биржишка

Миколас Биржижка — основатель и директор первой в Вильнюсе гимназии с литовским языком преподавания. С 1922 года он преподавал в Литовском (после – Витаутаса Великого) университете в Каунасе, был его ректором, деканом Гуманитарного факультета.

В 1940-1944 годах он был ректором Вильнюсского университета, в 1940 году — директором Института литуанистики. В 1944 году с приближением советских войск Биржижка эмигрировал в Германию. Биржишка скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 80 лет.

Казимирас Бизаускас

Казимирас Бизаускас был самым молодым подписантом Акта о независимости. В 1919 году он был генеральным секретарем «Тарибы». Он построил дипломатическую карьеру: Бизаускас представлял Литву в Лондоне, России, США, Ватикане, Латвии, Великобритании и Нидерландах. В 1941 году его арестовало НКВД. Бизаускас был убит 26 июня 1941 года у железнодорожной станции Бигосово в Беларуси при эвакуации заключенных «за невозможностью дальнейшей перевозки». Ему было 48 лет.

Йонас Вайлокайтис

В учредительном Сейме Литвы Вайлокайтис возглавлял комиссию бюджета и финансов. В независимой Литве он основал многие промышленные предприятия. После включения Литвы в состав СССР уехал в Германию, где скончался в возрасте 58 лет.

Йонас Вилейшис

Юрист Йонас Вилейшис был министром финансов и внутренних дел независимой Литвы. После ухода с поста Вилейшиса отправили первым временным представителем в США, где он добивался признания Литвы де-юре и налаживал финансово-торговые связи. Он также собирал пожертвования от Литовско-Американского содружества, собрав более 1,8 миллиона долларов. В 1921-31 годах он был бургомистром Каунаса: при нем в городе построили более 2500 зданий, включая три моста через Неман и Нерис. Он умер в Каунасе в возрасте 70 лет.

Пранас Довидайтис

В 1919 году Довидайтис был премьер-министром Литвы. После он вернулся к преподавательской деятельности, стал профессором философии университета Литвы (позже Витаутаса Великого), где преподавал до 1940 года. С приходом советской власти был уволен, а после арестован. Его убили в Свердловском лагере, когда Довидайтису было 55 лет. В 2000 году католическая церковь признала его мучеником.

Стяпонас Кайрис

Лидер Литовской социал-демократической партии, инженер Кайрис был депутатом Учредительного Сейма и парламента последующих трех каденций. В 1942 года он спас 11-летнюю еврейку из Вильнюсского гетто. В 1943 году стал председателем подпольного Верховного комитета освобождения Литвы. В 1944 году эмигрировал в Германию, после — в США. Кайрис умер в Бруклине в возрасте 85 лет.

Пятрас Климас

После обретения независимости Литвы Климаса направили на дипломатическую службу во Францию, Бельгию, Испанию, Португалию и Люксембург. Он издал несколько книг и преподавал в Литовском университете. Аннексия Литвы Советским Союзом в 1940 году состоялась в то время, когда Пятрас Климас был дипломатическим представителем в Париже. В 1942-1943 годах был вывезен нацистами в концентрационный лагерь. В 1944 году ему удалось добраться до Литвы, однако он был арестован НКВД и сослан в лагеря, где провел 10 лет. Климас умер в 1969 году после долгой болезни в возрасте 77 лет.

Донатас Малинаускас

Малинаускас был потомком старого дворянского рода. В 1920-1922 и 1923-1931 он работал в Министерстве иностранных дел и представлял Литву в Чехословакии, в 1931 году назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Литвы в Эстонии. Летом 1941 года Малинаускас был вывезен сотрудниками НКВД в Сибирь. Умер в одном из концлагерей системы ГУЛАГ в возрасте 73 лет. Его останки перезахоронили в Литве в 1993 году.

Владас Миронас

В 1929 году Миронас был назначен главным военным капелланом и настоятелем военного храма святого Михаила Архангела в Каунасе. В 1938 году он стал премьер-министром страны, но через год был вынужден уйти в отставку после вынужденной передачи Клайпеды нацистской Германии. Во время советской оккупации его трижды арестовывали. Он умер во Владимирской тюрьме от инсульта в возрасте 72 лет.

Станислав Нарутович

Станислав Нарутович был братом первого президента Польши и потомком дворянского рода. Нарутович вышел из состава «Тарибы» после подписания Акта о восстановлении Независимости. Он был не согласен с прогерманской позицией организации. В 1920-1921 годах он работал судьей Каунасского окружного суда. Нарутович покончил жизнь самоубийством в Каунасе, когда ему было 70 лет.

Алфонсас Петрулис

После подписания Акта о независимости Петрулис с коллегами выехал в Швейцарию, чтобы добиваться международного признания Литвы. После возвращения он служил секретарем «Тарибы» и работал над законами о религии в новой республике. Он продолжал выполнять свои пастырские обязанности до самой смерти в возрасте 55 лет.

Антанас Сметона

Антанас Сметона был президентом Литовской Республики в 1919-1920 и 1926-1940 годах. После нападения Германии на Польшу объявил о нейтралитете Литвы. С началом советской оккупации с семьей уехал в Германию, позднее переехал в Швейцарию и США. Сметона погиб в пожаре в возрасте 69 лет.

Йонас Смильгявичюс

В межвоенное время Смильгявичюс занимался бизнесом и развивал родовое имение в Ужвентисе. Он был собственником нескольких предприятий и соучредителем Литовского банка кредита. Смильгявичюс умер в 1942 году.

Юстинас Стаугайтис

Стаугайтис в 1920 году был избран в Законодательный Сейм Литвы, занимал пост спикера и заместителя спикера. В 1926 году Стаугайтис стал епископом Тельшяйским — новообразованной епархии на северо-западе Литвы. По его инициативе в Тельшяйской епархии было создано 12 новых приходов и церквей, 5 мужских и 11 женских монастырей. Он умер в Тельшяй в 76 лет.

Александрас Стульгинскис

Стульгинскис стал председателем Учредительного Сейма, первого парламента независимой Литвы, работавшего в 1920-1922 годах. Он совмещал эту должность с постом президента. Избирался президентом до середины 1926 года. С 1927 он отстранился от политической жизни и занимался фермерством. В 1941 он был арестован советскими властями и выслан в Сибирь. В 1952 приговорен к 25 годам заключения, два года спустя его освободили. В 1956 году Стульгинскис вернулся в Литву, где работал старшим научным сотрудником на садоводческо-овощеводческой испытательной станции. Он умер в Каунасе в возрасте 86 лет.

Юргис Шаулис

В 1918 году Шаулис начал карьеру дипломата: он представлял Литву в Германии, Швейцарии и Польше. После оккупации Литвы СССР решил не возвращаться на родину и умер в Лугано (Швейцария) в 69 лет.

Казимирас Шаулис

Шаулис был членом Учредительного Сейма. Он работал секретарем трех епископов, а в 1926-1944 году – генралвикаром Литовской архиепархии – заместителем архиепископа. С 1922 по 1941 год Казимирас Шаулис преподавал богословие в Каунасской духовной семинарии. После советского вторжения в Литву в 1944 году уехал в Лугано, где умер 20 лет спустя.

Йокубас Шярнас

Йокубас Шярнас был единственным представителем протестантской общины Литвы. Некоторое время он работал секретарем «Тарибы», позже в одном из первых правительств — министром без портфеля. После получения Литвой независимости Шярнас работал в министерстве внутренних дел. Он был назначен правительством на должность председателя Торгово-промышленного банка в Каунасе. Шярнас умер в возрасте 38 лет в Каунасе.

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