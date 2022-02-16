Мать с дочерью лишились 55 тысяч рублей после звонка мошенника 13 16.02.2022, 17:35

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Преступления в сфере высоких технологий по-прежнему остаются актуальными и злободневными.

Несмотря на то, что схема стара и всем давно знакома, доверчивые граждане продолжают попадаться на уловки мошенников, пишет Следственный комитет.

Применяя агрессивные психологические методы воздействия, злоумышленники не оставляют жертве время на раздумья. Представляясь по телефону сотрудниками правоохранительных органов, они под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию и стимулируют его к совершению определённых действий.

Так, например, утром 24 января текущего года 46-летней жительнице Гродно в мессенджере Viber поступил звонок. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неизвестный завладел ее паспортными данными и пытается оформить кредиты в различных банках. Лжесотрудник добавил, что, если жительница областного центра не оформит кредит, за нее это сделают злоумышленники.

Поверив в данную историю, женщина по указанию собеседника оформила 4 кредита на общую сумму более 47 тысяч рублей, которые она переводила на свою банковскую карту. Следуя рекомендациям, женщина также установила на мобильный телефон так называемое «защитное приложение» «Anydesk», с помощью которого киберпреступники похитили денежные средства со счета потерпевшей.

По аналогичной схеме обманули и ее 23-летнюю дочь. В мессенджере Viber 2 февраля ей позвонил лжесотрудник правоохранительных органов. В ходе разговора мужчина указал, что на ее имя оформляется кредит, и чтобы вернуть денежные средства, нужно оформить реальный кредит, а деньги перевести на «специальный счет», что девушка и сделала, поверив «правоохранителю».

После того, как злоумышленники перестали выходить на связь мать и дочь обратились в правоохранительные органы.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) и ч.3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ходе расследования уголовных дел допрошены потерпевшие, осмотрены их мобильные телефоны, зафиксированы и внесены в специализированную базу номера, с которых поступали звонки. Установлено, что абонентские номера принадлежат сотовым операторам Королевства Франции, Африки, Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших данные преступления, планируется направление поручений об оказании международной правовой помощи.

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