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В Беларуси обнаружены новые точки концентрации российской техники

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  • 16.02.2022, 17:56
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В Беларуси обнаружены новые точки концентрации российской техники
иллюстрационное фото

Военных перебросили поближе к границе.

Обнаружены новые точки концентрации российской техники. Теперь данные спутникового наблюдения регистрируют скопление техники в Брагинском районе около деревни Волоховщина.

Эти данные подтверждаются и наблюдениями местных жителей, пишет "Флагшток".

"Техники приехало до черта. От знакомых узнал, что катается техника с номерами регионов 50, 37 и 21. Это то, что встречалось. Говорят, что сидят в н.п. Волоховщина, Комарин, Карловка, Жары (возможно, оба поселка), Гдень.

Слышал, что технику пускали через КПП в заповедник. КПП находится на кольце рядом с заправкой".

Концентрация военной техники РФ на юге Гомельской области в последние дни вызвало обеспокоенность Украины и мирового сообщества.

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