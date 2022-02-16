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Первые секции установлены: как выглядит возводимый на границе Польши и Беларуси забор

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  • 16.02.2022, 18:01
  • 12,062
Первые секции установлены: как выглядит возводимый на границе Польши и Беларуси забор

Фотофакт.

В конце января Польша начала возведение забора на границе с Беларусью. Работы начались с установки свай и их бетонирования, параллельно велось производство стальных пролетов для будущего заграждения.

Как забор выглядит на рендерах

По задумке, над пятиметровыми столбами будет натянута колючая проволока. Вдоль заграждения установят столбы с камерами видеонаблюдения и датчиками движения. Возведут и вышки, на которых будут дежурить пограничники. Общая протяженность забора – 186 километров, в нем предусмотрены 22 калитки, чтобы животные смогли мигрировать.

Как выглядит забор в жизни

По сути, забор соответсвует рендерам, которые продемонстрировали в конце 2021 года.

Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС

Об увеличении количества нелегальных мигрантов Польша, Литва и Латвия начали говорить еще с лета 2021 года. Обострение кризиса случилось 8 ноября, когда большое количество – несколько тысяч – беженцев из Ирака, Ирана, Сирии и других стран Ближнего Востока пришли к белорусско-польской границе и разбили там стихийный палаточный лагерь.

Мигранты пытались прорваться на территорию Польши, после чего польская сторона применила водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Затем белорусская сторона организовала центр временного размещения в гродненском ТЛЦ "Брузги", расположенный недалеко от пограничного и таможенного пункта пропуска, куда мигранты и переселились. Большая часть спустя время покинула центр и улетела специально организованными авиарейсами на родину.

Однако некоторые по-прежнему остаются на белорусской территории, в логистическом центре под Гродно их более 700.

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