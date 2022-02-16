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В Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности

  • 16.02.2022, 18:27
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В Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности

Какая погода ждет белорусов 17 февраля.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 февраля из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. Во многих районах пройдут осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 6-11 м/с, на большей части территории с порывами до 15-20 м/с, днем местами - до 21-24 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 по востоку до плюс 5 по западу. Днем будет 3-8 градусов тепла, по западу - до плюс 10.

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