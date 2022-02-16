Как Лукашенко собирается залезать в криптовалютные кошельки белорусов 26 16.02.2022, 18:41

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Появился текст указа о реестре виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты в Беларуси.

Указ о создании реестра виртуальных кошельков, которые использовались или в настоящее время применяются для ведения противоправной деятельности опубликован 16 февраля на Национальном правовом интернет-портале.

Он начнет действовать спустя три месяца после опубликования.

В документе сказано, что владелец и оператор реестра – администрация ПВТ. В то же время пользоваться реестром смогут Генпрокуратура, КГБ, КГК, МВД, Нацбанк, ОАЦ, Служба безопасности Лукашенко и резиденты ПВТ.

Криптокошелек будут вносить в список, если силовики получат данные об использовании или готовящемся использовании его для террористической, экстремистской деятельности и других действий, за которые предусмотрена ответственность в уголовном законодательстве или в кодексе об административных правонарушениях.

Также виртуальные кошельки смогут исключать из реестра. Это возможно тогда, когда будет подтверждено, что они больше не используются для такой деятельности.

Заинтересованные органы будут направлять данные в ПВТ, в которых будет обосновываться необходимость включения в список криптокошелька. Резиденты ПВТ, работающие с криптовалютами должны будут на следующий день после получения от оператора реестра адресов кошельков, отказывать их владельцам в совершении операций.

Напомним, что указ о создании реестра виртуальных кошельков Александр Лукашенко подписал 14 февраля.

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