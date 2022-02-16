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В России работают над новой пенсионной реформой под грифом «секретно»

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  • 16.02.2022, 18:50
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В России работают над новой пенсионной реформой под грифом «секретно»

Это единственный законопроект в РФ, который сопровождается таким грифом.

Минфин РФ и Банк России работают над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Проект планируют представить законодателям уже в этом году. «Президент тогда поддержал эти идеи. В наших планах в этом году подготовить необходимые нормативные правовые решения», — раскрыл детали новой инициативы Силуанов.

В конце октября 2019 года Минфин и ЦБ представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. Он даст россиянам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке властей. Планировалось, что новая система заработает с этого года, но в итоге решение не было принято.

Законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе в России готовится под грифом «секретно». Это единственный законопроект, который сопровождается таким грифом. Комментариев, по какой причине принято решение засекретить работу, не приводится.

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