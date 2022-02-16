В Москве задержан профессор Валерий Соловей

В Москве задержан профессор Валерий Соловей20
- 16.02.2022, 19:11
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Задержан также его сын.
Бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья и его сына задержали сотрудники правоохранительных органов. у них дома прошел обыск, силовики изъяли всю технику. Об этом Znak.com сообщила активистка Эльвира Вихарева.
В рамках какого дела проводились оперативные действия, пока не известно.
По данным источника Znak.com, обыски у Соловья проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»
Напомним, что политолог рассказывал, как президент РФ Владимир Путин называет Александра Лукашенко. По словам профессора, российский президент дал Лукашенко прозвище «Картофельный лось».