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В Москве задержан профессор Валерий Соловей

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  • 16.02.2022, 19:11
  • 18,418
В Москве задержан профессор Валерий Соловей
Валерий Соловей
Фото: nevex.tv

Задержан также его сын.

Бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья и его сына задержали сотрудники правоохранительных органов. у них дома прошел обыск, силовики изъяли всю технику. Об этом Znak.com сообщила активистка Эльвира Вихарева.

В рамках какого дела проводились оперативные действия, пока не известно.

По данным источника Znak.com, обыски у Соловья проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»

Напомним, что политолог рассказывал, как президент РФ Владимир Путин называет Александра Лукашенко. По словам профессора, российский президент дал Лукашенко прозвище «Картофельный лось».

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