В Москве задержан профессор Валерий Соловей 20 16.02.2022, 19:11

18,418

Валерий Соловей

Фото: nevex.tv

Задержан также его сын.

Бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья и его сына задержали сотрудники правоохранительных органов. у них дома прошел обыск, силовики изъяли всю технику. Об этом Znak.com сообщила активистка Эльвира Вихарева.

В рамках какого дела проводились оперативные действия, пока не известно.

По данным источника Znak.com, обыски у Соловья проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»

Напомним, что политолог рассказывал, как президент РФ Владимир Путин называет Александра Лукашенко. По словам профессора, российский президент дал Лукашенко прозвище «Картофельный лось».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».