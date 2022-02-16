Католики ищут, кто сможет восстановить костел в Будславе 1 16.02.2022, 19:28

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Костел сильно пострадал во время прошлогоднего пожара.

Апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич и архиепископ Минско-Могилевской архиепархии Иосиф Станевский встретились 15 февраля с председателем Минского облисполкома Александром Турчиным. Среди прочего обсуждался вопрос восстановления костела в Будславе, который сильно пострадал во время прошлогоднего пожара, передает «Наша Нiва».

Анте Йозич отметил, что Костел начал ремонт святыни самостоятельно, однако дальше это делать «невозможно без помощи местных властей».

Нунций считает, что восстановление Будславского костела займет много времени, так как речь идет о специфической работе. Теперь же идет поиск организаций-подрядчиков.

По словам Анте Йозича, святыня в бедственном состоянии, и поэтому начать работы по капитальному восстановлению невозможно без готового проекта. А работа — специфическая, ведь нужно восстанавливать не только фасад, но и росписи.

Турчин же имеет планы сделать из Будслава »возможный центр религиозного туризма Минской области». Чтобы посмотреть, насколько он для того уделяется, планируется «в ближайшее время побывать там, чтобы понимать, в каком направлении и русле двигаться».

Костел Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе загорелся утром 11 мая 2021 года. Пожар удалось потушить, однако в костеле полностью выгорела и обрушилась крыша. Состояние купола было признано аварийным. Интерьер костела также пострадал от воды, которой костел был сильно залит во время тушения пожара.

К концу 2021 года костел успели накрыть временной крышей, на которую велся благотворительный сбор средств. Но полностью завершить работы с куполом не удалось, их отложили на весну, как и раскрытие живописи в купальной части. На эти работы также нужны значительные средства, сбор которых на благотворительный счет продолжается.

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