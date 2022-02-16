Как будем работать и отдыхать в 2022-м? 16.02.2022, 19:35

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Утвержден график переносов рабочих дней.

Правительство утвердило график переноса рабочих дней в 2022 году. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу в 2022 году будут перенесены:

7 марта (понедельник) — на субботу 12 марта;

2 мая (понедельник) — на субботу 14 мая.

В марте (5, 6, 7, 8 марта — Международный женский день) и апреле-мае (30 апреля, 1, 2, 3 мая — Радуница) у белорусов будет по четыре выходных подряд.

Организациям с учетом специфики производства (работы) предоставлено право переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.

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