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Вице-маршалок Сейма: Польша не представляет будущего ЕС и НАТО без Украины

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  • 16.02.2022, 19:39
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Вице-маршалок Сейма: Польша не представляет будущего ЕС и НАТО без Украины
Рышард Терлецкий

Польша поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО.

Польша не представляет безопасности Евросоюза без безопасности Украины, Варшава поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО.

Об этом 16 февраля в Киеве на совместном брифинге со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком заявил вице-маршалок Сейма Польши Рышард Терлецкий.

Мероприятие транслировалось в YouTube телеканала Рада, передает gordonua.com.

По словам Терлецкого, делегация Сейма Польши выбрала дату 16 февраля для визита в Киев, так как разведки союзных государств информировали о возможном вторжении РФ в Украину.

"К счастью, этого не произошло и, возможно, не произойдет в будущем, но я хочу заверить… что мы готовы быть вместе с вами в вашем парламенте, потому что мы не представляем безопасность Европейского союза без безопасности Украины, мы не представляем будущего ЕС без Украины в нем, мы не представляем НАТО без Украины", – сказал Терлецкий.

Он призвал ЕС и НАТО оказать решительное сопротивление российским планам в отношении Украины.

После визита Терлецкого 17–18 февраля Украину посетит маршалок Сената Польши Томаш Гродский, сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба.

27 января Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял обращение к странам НАТО и Евросоюза с призывом о поддержке Украины и твердой реакции на российскую агрессию.

4 февраля определение о поддержке Украины единогласно принял Сенат Польши (верхняя палата парламента). В нем отмечается, что "свободная Украина – одна из гарантий безопасности Польши", а "без независимой Украины не может быть безопасной Польши".

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