Белорусы отказываются работать за копейки 14 16.02.2022, 19:48

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В стране установлен многолетний рекорд по числу вакансий.

Сегодня в Минтруда и соцзащиты поделились статистикой по трудоустройству на 1 февраля 2022 года. По данным ведомства, в начале месяца наниматели Беларуси заявили о наличии 95,8 тыс. свободных рабочих мест, из них около 6 тыс. предусматривают жилье для работников.

Больше всего не хватает рабочих специалистов — спрос на работников по рабочим профессиям составил 64,2% от общего числа вакансий. При этом на учебе в качестве безработных состояло 6,3 тыс. человек.

Посмотрите на статистику вакансий от Минтруда на февраль в разные годы. Нынешние февральские 95,8 тыс. — это рекорд. Как минимум до 2010-го (более ранняя статистика нам недоступна) такого количества вакансий не было.

Ранее о нехватке персонала в Беларуси корреспонденту Onlíner рассказывала Светлана Шапорова, эксперт в области HR-брендинга, директор сервиса rabota.by: «Беларусь [также] столкнулась с „великим увольнением“. Посмотрите данные Белстата, за январь — ноябрь 2021-го уволены и не вышли на новую работу около 64,5 тыс. человек, в 2020-м таких было примерно 39,4 тыс., для белорусского рынка труда это большое количество людей. Драматичность ситуации в том, что это не было массовым сокращением. Если в прошлые кризисы работодатели увольняли сотрудников, то сейчас люди чаще увольняются сами. <...>

Постепенно рынок становится соискательским, то есть вакансий становится гораздо больше, чем желающих на них откликнуться. Из-за демографической ямы 90-х теперь нам не хватает соискателей в возрасте 20—35 лет, и взяться им просто неоткуда, накладывает отпечаток и кадровый отток. А те, кто есть на рынке, стали пассивными, люди стали неохотно менять работу. <...>

Наши клиенты спрашивали: „А где люди, что происходит? Почему не стоит очередь из желающих устроиться к нам?“ Сейчас ситуация на рынке труда выглядит так: работы на рынке много, но хорошей работы мало».

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