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Facebook изменил новостную ленту

  • 16.02.2022, 20:06
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Facebook изменил новостную ленту

Впервые за 15 лет.

Компания Meta, которая принадлежит Марку Цукербергу, изменила название новостной ленты Facebook. Спустя 15 лет ее переименовали просто в "Лента".

Об этом пишет The Verge.

Вероятно, ребрендинг от компании является ответом на скандалы, что были вызваны новостями и информацией, которые распространялась в социальной сети.

Согласно исследованиям, пользователи Facebook чаще сталкиваются с дезинформацией, нежели с фактами в ленте новостей сети. Более того, регуляторы постоянно изучают, как крупные технологические гиганты ранжируют контент в своих каналах распространения информации.

Компания уже заявляла, что работает над сокращением количества контента, который повязан с политикой. Исследования от Meta показывают, что ее алгоритм новостей порой может и самих политиков подталкивать к более экстремальным высказываниям.

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