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Эстафета в биатлоне для белорусок вышла крайне неудачной

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  • 16.02.2022, 20:16
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Эстафета в биатлоне для белорусок вышла крайне неудачной

Биатлонистки не вошли даже в десятку.

Женская эстафета для нас главный гвоздь сегодняшней программы. Белоруски могли рассчитывать на медали, однако гонка выдалась провальной, и наши биатлонистки не вошли даже в десятку. Что пошло не так в биатлоне и как провели среду другие олимпийцы, подробнее расскажем в нашем дайджесте, пишет «Онлайнер».

Четыре года назад женская команда Беларуси на зимних ОИ выступила идеально, завоевав в эстафете золотые медали. Да, Дарья Домрачева и Надежда Скардино карьеру завершили, но с тех пор в команде остались и Ирина Лещенко, и Динара Алимбекова, которая вместе с Анной Солой проводит достаточно хороший сезон. Так что старт ожидался с оптимизмом, но не заладился с самого начала.

Лещенко, которая в нашей команде открыла эстафету, отправила на второй этап Алимбекову лишь 11-й. Но кардинально улучшить положение Динаре не удалось: она закончила свой отрезок на все той же 11-й позиции. У Елены Кручинкиной стрельба вообще не задалась, и Анна Сола ушла на последний отрезок только 14-й. Финишировала спортсменка на 13-м месте. Опередили лишь Польшу. Этот результат — худший за все время выступлений женской сборной в эстафете. Лидером стала команда Швеции, на втором — россиянки, а с бронзовыми медалями домой вернутся немки.

Достаточно красноречиво прокомментировала гонку нашей сборной белорусская биатлонистка Анна Сола:

— Очень обидно. Столько выполнено работы к этим стартам, и ничего не получается. Мы расстроены. Однако впереди еще гонка с массового старта, и еще есть шанс. Будем стараться. Надеюсь, что удача будем к нам благосклонна. Пока Олимпиада в Пекине для нас — сплошные антирекорды. Мы приехали сюда не за такими результатами. Накануне обсуждали с девочками, что очень быстро летит время: тренировка — отдых, сон. Но сегодня, когда ехали в автобусе, начала понимать: уже становится тяжело дышать, все давит. Постараюсь восстановиться, — приводит слова спортсменки пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Станислав Гладченко принял участие в финале лыжной акробатики. Правда, занял 11-е место и в суперфинал не пробился. Золотую награду в нем завоевал китаец Ци Гуанпу, серебряная — у украинца Александра Абраменко, а бронза — у представителя сборной Олимпийского комитета России Ильи Бурова. Любопытный факт: после завершения соревнований Илья обнял Александра, а позже сказал журналистам, что между ними дружеские отношения и нет никакой вражды.

В среду наши лыжники Александр Воронов и Егор Шпунтов участвовали в спринте классическим ходом, но, заняв в полуфинале 6-е место, в финал не вышли. Золотые медали завоевали норвежцы, на втором месте — Финляндия, а на третьем — россияне.

Пару слов о других событиях, произошедших на ОИ.

В хоккее настоящая сенсация. Вратарь минского «Динамо» Патрик Рыбар буквально втащил сборную Словакии в полуфинал хоккейного турнира. В четвертьфинале словаки играли с США. Основное время и овертайм закончились ничьей (2:2), а в серии послематчевых буллитов Патрик отразил все пять бросков американцев. Вот результаты остальных четвертьфинальных игр: Россия и Дания — 3:1, Финляндия и Швейцария — 5:1, Швеция оказалась сильнее канадцев (2:0). За выход в финал словаки сыграют с финнами, а россияне скрестят клюшки со шведами.

В Пекине столкнулись с дефицитом главного символа Игр — панды Бин Дунь Дунь. Как передают СМИ, местные жители готовы провести несколько часов у магазинов ради того, чтобы унести домой плюшевый сувенир. Деятельность перекупов пресекается на корню: возле официальных точек продаж дежурят полицейские. Дефицит плюшевых игрушек стараются восполнить производством новых. Ежедневно на предприятии, которое специализируется на выпуске олимпийской «сувенирки», производят по 2 тысячи Бин Дунь Дуней.

На Играх очередной допинговый скандал. Запрещенные вещества — анаболический стероид и стимулянт — выявили у 34-летней лыжницы Валентины Каминской, выступающей за Украину. Ее уже уведомили, что соревнования для нее завершены. Валентина родилась в Могилеве, еще на прошлую зимнюю Олимпиаду ездила со сборной Беларуси, но вскоре после ОИ приняла решение переехать в соседнюю Украину.

Что касается пятницы, то в этот день продолжатся соревнования по фигурному катанию. Наша Виктория Сафонова выступит со свободной программой. А вот конькобежка Екатерина Слоева примет участие в финале соревнований на тысячу метров.

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